Жителей области приглашают написать диктант по немецкому языку

Проверка знаний пройдет в рамках всероссийской акции «Tolles Diktat» с 20 по 26 февраля. Принять участие может любой желающий.

В Саратовской области диктант напишут в седьмой раз. В регионе будет организовано 8 площадок - в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Балашове, Марксе, а также в селах Марксовского района.



Также диктант можно написать онлайн. Онлайн-трансляция Всероссийской открытой акции “Tolles Diktat” пройдет 21 февраля в 19:00 по московскому времени. Ссылки на онлайн-трансляцию акции: канал RusDeutsch, канал Deutsch Online. Подробная информация о проведении акции размещена на сайте конкурса: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.



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