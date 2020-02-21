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Пятница, 21 февраля 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Жителей области приглашают написать диктант по немецкому языку

Проверка знаний пройдет в рамках всероссийской акции «Tolles Diktat» с 20 по 26 февраля. Принять участие может любой желающий.
В Саратовской области диктант напишут в седьмой раз.  В регионе будет организовано 8 площадок - в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске, Балашове, Марксе, а также в селах Марксовского района.
 

Также диктант можно написать онлайн. Онлайн-трансляция Всероссийской открытой акции “Tolles Diktat” пройдет 21 февраля в 19:00 по московскому времени. Ссылки на онлайн-трансляцию акции: канал RusDeutsch, канал Deutsch Online. Подробная информация о проведении акции размещена на сайте конкурса: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
 

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