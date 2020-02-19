ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

20 февраля 2020 года на всех площадках ТАСС выйдет интервью Президента России «20 вопросов Владимиру Путину».
Отдельные видеофрагменты уже размещены в соцсетях и на YouTube-канале ТАСС.
Владимир Путин расскажет, каково это – быть Президентом, какие решения приходится принимать, об отношениях с Украиной и многое другое.
Интервьюером президента был Андрей Ванденко.
Полный текст интервью с Владимиром Путиным появится в четверг, 20 февраля, на следующих интернет-площадках:
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