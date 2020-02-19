Школы искусств поборются за звание лучших в регионе

Определились победители отборочного тура I областного конкурса «Лучшие детские школы искусств Саратовской области». Конкурс проводится в Саратовской области впервые.

Заявки на участие в конкурсе подали 37 детских школ искусств области: 24 городских и 13 сельских.



Заключительный тур конкурса пройдет в марте 2020 года в муниципальных районах и городских округах в виде концертов, смотров и выставок творческих работ с использованием видеопрезентаций о деятельности школы.

Подведение итогов и награждение победителей состоится на Гала-концерте в мае 2020 года.

С финалистами конкурса можно ознакомиться здесь



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