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Вторник, 18 февраля 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Саратовцы создали петицию за присвоение Саратову звания «Город трудовой доблести»

Общественное объединение «Любимый город» от имени жителей Саратова создали петицию за присвоение областному центру звания «Город трудовой доблести».

 

 

Напомним, Президент РФ Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой о присвоении городам почетного звания «Город трудовой доблести».  Согласно законопроекту, который в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ, это звание предлагается присваивать российским городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
 «Приближается день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, праздник, который всегда будет объединять многочисленные народы России, формировать единую патриотическую атмосферу в душе каждого человека, как для нынешних так и для будущих поколений.
Трудовые подвиги саратовцев в годы войны нашли свое документальное отражение в соответствующих исторических документах, литературе и кинематографе. Один факт, что в самый разгар Великой Отечественной войны десятки саратовских предприятий были удостоены различных наград, в том числе боевых орденов, говорит о большом вкладе и массовом трудовом героизме саратовцев при укреплении обороноспособности страны. Трудились и днем, и ночью!
Как известно, наш город Саратов обеспечил военную авиацию лучшим истребителем Великой Отечественной войны ЯК-3, тысячи наших земляков работали на оборонительных сооружениях на подступах к городу, который так и не был сдан врагу.
Присвоение городу Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» станет данью признания огромных заслуг всех, кто ценою здоровья и жизни ковал победу над фашизмом на волжских берегах, будет способствовать формированию исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения Великой России», - говорится в тексте обращения.
 
Подписать петицию можно по ссылке: https://www.change.org/p/%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%...
 
 

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