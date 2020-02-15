Юных жителей области приглашают принять участие в музыкальном интернет-проекте «Помним, знаем, храним»

Региональный центр поддержки одаренных детей приглашает к участию в музыкальном интернет-проекте «Помним, знаем, храним», посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Суть проекта заключается в том, чтобы представить популярную в годы войны песню «Катюша» в различных стилях и направлениях искусства, записать видеоролик и прислать его организаторам до 15 апреля 2020 года. Участники могут сами определить жанр видеоролика: это может быть сольное исполнение, концерт, интервью, репортаж, хореографическая постановка, литературно-музыкальная композиция, видеоклип. Возрастных ограничений нет.



Лучшие работы войдут в единый видеоролик, который будет размещен на плтаформе YouTube и в социальных сетях. Подробнее об условиях проекта «Помним, знаем, храним» можно узнать на сайте Саратовского областного учебно-методического центра http://www.soumc.edusite.ru/DswMedia/polojenieproekta.pdf



#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #Победа75