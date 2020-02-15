Приглашаем принять участие в акции, посвящённой Международному дню родного языка

Министерство просвещения России проведёт Всероссийскую акцию «Родные языки России», посвящённую Международному Дню родного языка.

Принять участие в ней может любой школьник – один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии.

Все видеозаписи будут отображаться в интерактивной ленте на сайте Министерства, посвящённом поддержке и развитию родных языков.

Итоги акции будут подведены 21 февраля. Победители получат призы, а каждый участник – именной сертификат.





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