Определились лучшие учителя Балашовского района

В гостеприимном зале МБУ ДО Центр «Созвездие» состоялся финал конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года», эмблемой которого является пеликан. Районный конкурс в очередной раз доказал, что в школах работают талантливые педагоги, замечательные неравнодушные люди, посвятившие свою жизнь педагогике, школе, ученикам.



За 23 года в конкурсе «Учитель года» приняли участие более 170 педагогов разных предметов, имеющих разный стаж работы и разную квалификационную категорию.

Семь педагогов, представляющих городские и сельские школы Балашовского района, на протяжении недели оспаривали высокое звание «Учитель года». Они продемонстрировали своё педагогическое мастерство на этапах конкурса.

На «Методическом семинаре» конкурсанты представили свой профессиональный опыт, инновационные подходы к образованию, рассказали об используемых образовательных технологиях.

В рамках классного часа учителя познакомили членов жюри с формами проведения внеклассной воспитательной работы с обучающимися. Тему для обсуждения каждый класс обучающихся выбирал из предложенного перечня: «Патриотизм – это дань моде или зов сердца?», «Есть такая профессия – Родину защищать», «Теперь слово «Ветеран» пишем с большой буквы. Какое слово будет следующим?».

На этапе «Урок» участники раскрыли свой профес-сиональный потенциал в условиях планирования, проведения и анализа эффективности учебного занятия (урока), проявили творческий подход, знание своего предмета и способность выйти в обучении на межпредметный и метапредметный уровни.

Заключительным заданием стал мастер-класс по теме «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего» (А.М. Горький), где конкурсанты продемонстрировали педагогическое мастерство в планировании и анализе эффективности учебных занятий и подходов к обучению, выявлении лучшего педагогического опыта и инновационных практик.

Жюри конкурса оценивало методическую грамотность конкурсантов, способность к анализу, осмыслению и представлению своей педагогической деятельности.

На финальном этапе конкурса под названием «В делах ученика учитель вечен!» ярко отразилась многогранность профессии учителя. Участникам помогали педагогические и ученические коллективы родных школ. Финал конкурса получился праздничным, красочным, эмоциональным благодаря совместной работе организаторов мероприятия, конечно же, конкурсантов и тех, кто их поддерживал. В этот день в зале царила особая незабываемая атмосфера праздника педагогического мастерства и признания!

Конкурсанты принимали поздравления от заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района А.Г. Рыжкова, начальника управления образования В.В. Шатковской, председателя Балашовской районной профсоюзной организации работников образования Е.В. Ряснянской.

Ярким украшением праздника стало выступление обучающихся танцевального ансамбля «Элегия» и ансамбля народного танца «Забава» МБУДО Центра «Созвездие».

По итогам конкурсных испытаний все педагоги были награждены дипломами и денежными премиями управления образования и районной общественной организации «Педагогическое общество России». Подарки каждому были вручены от районной профсоюзной организации работников образования.

Диплом победителя конкурса «Учитель года-2020» был вручен учителю французского языка МОУ «Гимназия имени Ю.А. Гарнаева г. Балашова Саратовской области» Анастасии Михайловне Голобоковой. Диплом призёра, занявшего 2 место, достался учителю русского языка и литературы МАОУ СОШ № 15 г. Балашова Саратовской области Виктории Викторовне Поповой. 3 место заняли учитель географии МОУ СОШ № 5 г. Балашова Саратовской области Лариса Михайловна Зенкина и учитель физической культуры МБОУ СОШ № 9 им. П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области Андрей Сергеевич Горбачев.

Диплом лауреата в номинации «Педагогическое мастерство» вручен учителю начальных классов МОУ СОШ №17 Светлане Валерьевне Юрчик. Лауреатом номинации «Педагогическое призвание» стала учитель математики МАОУ СОШ с. Б. Мелик Вера Федоровна Алексеева. Диплом лауреата в номинации «Педагогический талант» вручен учителю начальных классов МОУ СОШ с. Барки Татьяне Ивановне Ерофеевой.

На торжественной церемонии победитель конкурса получила премию в размере 15 тысяч рублей. Призёр, занявший 2 место, - 10 тысяч рублей, а учителя, занявшие 3 место, - по 5 тысяч рублей.

Управление образования администрации Балашовского муниципального района благодарит педагогов за активное участие в конкурсе, желает новых побед и новых открытий!

"БП" №№23-24 от 13 февраля.