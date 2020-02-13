"Он не вернулся из боя..."

В концертном зале МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» города Балашова» прошло патриотическое мероприятие «Имя твоё неизвестно…», посвящённое Дню Неизвестного солдата. Инициаторами проведения столь масштабного события выступили администрация и педагоги Центра «Созвездие».



Мероприятие проводилось в рамках широкомасштабной районной программы, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2020-м году. К слову сказать, Указом Президента России В.В. Путина 2020-й год в России объявлен Годом памяти и славы.

Сегодня здесь собрались учащиеся и педагоги общеобразовательных учреждений, юнармейские отряды Балашовского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», бойцы поискового отряда «Рубеж», активисты детской подростковой общественной организации «Радуга» и городского клуба старшеклассников «Лидер».

В качестве почётных гостей на мероприятие были приглашены: начальник управления образования администрации района В.В. Шатковская, заведующая сектором воспитательной работы и дополнительного образования УО администрации БМР Т.А. Солдатова, военные лётчики - подполковники К.Е. Дорогов и М.А. Пономарёв, курсанты 4-го факультета дальней и военно-транспортной авиации Краснодарского ВВАУЛ, ветераны пограничной службы, а ныне активисты Балашовского отделения СРООВ ЗГГ «Часовые Родины»: В.И. Колмыков, П.А. Александров, М.Н. Бобков, Ю.Н. Симоненко и другие.

Открывая встречу, педагоги Центра - методист, командир поискового отряда «Рубеж» Алексей Олегович Булгаков и педагог-организатор Светлана Владиславовна Новикова напомнили присутствующим в зале историю сооружения Могилы Неизвестного солдата - мемориального архитектурного ансамбля, расположенного у стен Московского Кремля в Александровском саду, а также историю образования памятной даты - День Неизвестного солдата.

Для полноты впечатлений рассказ ведущих сопровождался показом слайдов и фрагментов советской кинохроники прежних лет.

Сама инициатива установления этой даты в России принадлежала именно поисковикам. Что впоследствии нашло отражение в статье 1.1 «Памятные даты России» Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" (с изменениями и дополнениями).

Согласно Указу Президента РФ от 5 ноября 2014 года, в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена остались неизвестными, был учрежден День Неизвестного солдата.

Эта дата - не только День памяти по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она объединяет всех погибших и пропавших без вести во время войн и военных конфликтов.

Только по данным Минобороны РФ, в войнах и вооруженных конфликтах XX и XXI столетий пропали без вести около двух миллионов советских и российских граждан.

Министерство обороны РФ совместно с местными властями и поисковиками на постоянной основе проводит мероприятия по поиску и установлению данных бойцов, числящихся пропавшими без вести. И можно с достаточной долей уверенности утверждать, что немалую лепту в это благородное дело вносят и балашовские поисковики. Напомню, что поисковый отряд «Рубеж» Центра «Созвездие» входит в большую команду единомышленников Саратовской областной общественной организации «Союз поисковых отрядов «Искатель» и Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Под звуки мелодии песни-реквиема «Журавли» юные патриоты из ПО «Рубеж» Екатерина Инюшкина, Виктор Михайлов, Роман Ефремычев и курсанты 5-го курса 4-го факультета авиационного Д и ВТА КВВАУЛ Тимур Канцеров и Евгений Котельников проникновенно прочитали строки из стихотворения «Пропавшие без вести…».

Минутой молчания участники мероприятия почтили светлую память всех солдат, не вернувшихся с полей сражений.

Кульминацией же вечера стали волнительные минуты вручения командиром ПО «Рубеж» А.О. Булгаковым копий документов из архива ЦАМО МО РФ Галине Николаевне Юрасовой - племяннице одного из погибших героев.

Её дядя Виктор Иванович Юрасов все эти годы значился как пропавший без вести. Благодаря балашовским поисковикам было установлено, что командир орудия младший сержант Красной армии Юрасов В.И., сдерживая натиск наступающих немецко-фашистских войск, погиб 2 марта 1943 года у деревни Алексеевская Курской области.

По словам Галины Николаевны, в большой семье Юрасовых также погибли в годы Великой Отечественной войны братья Василий Иванович (в битве под Москвой в декабре 1941 года, награждён орденом Красной Звезды), Александр Иванович (в марте под Кёнигсбергом в Восточной Пруссии). Другой дядя Клинаев Григорий Григорьевич пал смертью храбрых на поле боя под Орлом...

С трудом сдерживая слёзы, Г.Н. Юрасова приняла из рук А.О. Булгакова ценные свидетельства из военного прошлого.

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам О.А. Дубовенко в своём коротком выступлении отметил важность проводимой поисковой работы в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Особенно Олег Александрович отметил роль в данном направлении поискового отряда «Рубеж», администрации МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие».

А военному комиссару города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ю.А. Моисейченко Алексей Олегович Булгаков передал списки и поисковые материалы на 76 найденных балашовцев, призванных военкоматом в действующую армию в огненные сороковые. Их имена установили юные бойцы ПО «Рубеж» и их командир.

В годы Великой Отечественной войны 31795 жителей города и района ушли по мобилизации и добровольцами на фронт. Более 2500 из них считаются пропавшими без вести.

В свою очередь Юрий Антонович вручил юным поисковикам и их руководителю почётную грамоту за активную работу по поиску останков и установлению судеб пропавших без вести солдат в годы Великой Отечественной войны.

Военком отметил заслуги молодого педагога-историка Центра «Созвездие», энергичного, инициативного командира отряда А.О. Булгакова, положительно отозвавшись о подопечных Алексея Олеговича: Антоне Телкове, Дмитрии Горбешко, Алине Хахулиной, Диане Солдатовой, Дмитрии Новгородове, Даниле Кудлае, Александре Яковлеве, Артёме Филиппове, Денисе Инюшкине, Екатерине Инюшкиной, Викторе Михайлове, Романе Ефремычеве и других бойцах поискового отряда «Рубеж».

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился офицер УАБ подполковник К.Е. Дорогов.

И в который раз мы вспоминаем известную крылатую фразу, которую произнёс великий русский полководец А.В. Суворов: «Война не окончена, пока не похоронен последний солдат». Многие годы это изречение является руководством к действию для тех, кто свою жизнь посвятил бескорыстному и благородному поисковому движению. Для тех, кто по зову сердца занимается поиском мест захоронений воинов, отдавших свою жизнь ради нашей жизни, прах которых до сих пор не предан земле с подобающими почестями. На смену старшему поколению приходят молодые патриоты России. И Балашов на деле показывает пример в этом священном деле.

Песни военных лет исполнили Данила Скудин и курсант КВВАУЛ Богдан Ронни.

"БП" №№23-24 от 13 февраля.