Пограничнику, земляку, человеку долга...

У мемориала «Пограничникам всех поколений» районного центра состоялся торжественный митинг по случаю открытия мемориальной доски нашему земляку, в прошлом министру внутренних дел РСФСР генерал-лейтенанту Николаю Павловичу Стаханову.



О нашем легендарном земляке, уроженце Балашова Н.П. Стаханове (ударение в фамилии на первом слоге - Прим. автора) впервые читатели газеты «Балашовская правда» узнали из небольшой заметки «Интересная встреча в музее» («БП» №№84-85 от 13 июня 2017 года). А между тем стоит отметить, что в Балашовском краеведческом музее собран уникальный библиографический материал об этом замечательном человеке.

Благодаря снятию грифа секретности по истечении срока давности (степеней «особая важность», «совершенно секретно» и «секретно») с отдельных документов СССР, которые регулируются Законами «О Государственной тайне» и «О безопасности», мы сегодня узнали лишь малую часть жизненного пути, как оказалось, знаменитого балашовца, военачальника и политического деятеля страны Советов Николая Павловича Стаханова.

Замечу, что в России его память увековечена лишь в городе Гдове Псковской области (2012), где установлен памятник, и теперь в Балашове – мемориальная доска (2019).

Спустя 40 лет после смерти Стаханова Николая Павловича, о его жизни и профессиональной деятельности можно узнать (до сих пор лишь частично) из тематических сайтов в Интернете, энциклопедии «Пограничная служба России. Биографии», отдельных печатных изданий и публикаций, хроникально-документального фильма…

В церемонии открытия мраморной мемориальной доски у мемориала «Пограничникам всех поколений» в сквере железнодорожников (рядом с МУК «Центр культуры БМР») приняли участие делегированные представители Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, Саратовской региональной общественной организации ветеранов–защитников государственной границы «Часовые Родины», военно-служащие Учебной авиационной базы.

Своей атрибутикой (флаги, зелёные фуражки, форменные береты, тельняшки) придавали торжественность моменту активисты местных отделений СРООВ ЗГГ «Часовые Родины», межрегиональной общественной организации «Союз десантников» и прибывшие в качестве почётных гостей ртищевские ветераны-пограничники.

В мемориальном мероприятии также приняли участие представители районной администрации, депутатского корпуса, СРОО «Память о защитниках Отечества», комитета солдатских матерей города Балашов, Балашовского и Романовского районов, военного комиссариата, силовых структур, школьники и студенческая молодёжь, журналисты местных СМИ.

Звучит Государственный гимн Российской Федерации.

Открыл митинг начальник Балашовского отделения СРООВ ЗГГ «Часовые Родины», воин-интернационалист, командир заставы Виктор Иванович Колмыков.

Ведущая мероприятия, методист отдела досуга и культурно-массовой работы Центра культуры Ирина Юрьевна Шмелёва кратко изложила хронологическую последовательность биографии Н.П. Стаханова.

Николай Павлович родился 28 ноября (11 декабря) 1901 года в Балашове. Его родители работали педагогами в школе: отец преподавал математику, а мама – музыку. После окончания учёбы в школе Николай с августа 1919 года трудился конторщиком материальной конторы на железнодорожной станции Балашов.

Осенью 1920 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА). Службу проходил рядовым красноармейцем в 3-й бригаде части особого назначения (ЧОН).

Затем была служба в должности делопроизводителя в штабе Балашовского батальона ЧОН, помощника адъютанта 5-го и 326-го батальонов особого назначения.

Николаю Павловичу Стаханову довелось командовать взводом в 94-м Крестьянском полку 32-й стрелковой дивизии Приволжского военного округа города Саратова. Вскоре он был направлен на учёбу в Рязанскую пехотную школу комсостава РККА. После её окончания красный командир, член ВКП (б) Николай Стаханов служил в 1-м пограничном отряде в Карелии (штаб отряда в посёлке Ухта).

Начинал свою пограничную службу Н.П. Стаханов помощником начальника пограничной заставы, инструктором, затем старшим инструктором подготовки, начальником штаба маневровой группы отряда. С февраля 1934 года он - начальник штаба 51-го Октябрьского железнодорожного полка ОГПУ (НКВД) в Ленинграде.

С июня 1935 года Н.П. Стаханов назначен начальником штаба 8-го Гдовского пограничного отряда, с ноября 1937 года в звании капитана - начальником 6-го Ораниенбаумского морского пограничного отряда.

С ноября 1938 года комбриг полковник Н.П. Стаханов возглавил Владивостокский 62-й морской погранотряд Приморского округа.

Уже во время Великой Отечественной войны Николай Павлович в звании генерал-майора с марта 1942 года - на руководящей работе в Москве: заместитель начальника Главного управления Погранвойск НКВД СССР, начальник Главного управления ПВ НКВД СССР – начальник Пограничных войск.

Пограничники обеспечивали не только охрану границ СССР, но и охрану тыла действующей армии, вели активную борьбу против националистических формирований, «лесных братьев» и бандеровского подполья на оккупированных фашистами территориях, участвовали в различных спецоперациях.

После войны Стаханов заочно окончил (с золотой медалью) Военную академию имени М.В. Фрунзе.

На протяжении 10 лет генерал-лейтенант Н.П. Стаханов руководил советскими Пограничными войсками.

Дальнейшая судьба Николая Павловича выходит «за рамки» короткого повествования: служба в должности начальника ГУПВ МГБ СССР; член коллегии МГБ СССР – заместитель министра госбезопасности СССР; начальник Главного управления милиции МВД СССР – член коллегии МВД СССР; заместитель министра внутренних дел СССР, министр внутренних дел РСФСР; депутат Верховного Совета…

Среди множества наград за службу Родине: знак «Почётный работник ВЧК-ГПУ (XV)», два ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени, орден Суворова первой степени, орден Красного Знамени (Монголия). Поистине, с учетом обозначенных фактов биографии нашего земляка им по праву можно гордиться!

Умер Н.П. Стаханов 7 августа 1977 года в Москве.

В официальной части мероприятия выступили: заместитель главы администрации района по социальным вопросам Олег Александрович Дубовенко, представитель Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям подполковник Виктор Григорьевич Конюшев, руководитель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Николаевич Малышев, начальник отделения военного комиссариата города Балашов, Балашовского и Романовского районов, член правления Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство» подполковник запаса Виктор Митрофанович Грищенко и ветеран ФСБ подполковник запаса Сергей Геннадьевич Петрухин.

Они высоко оценили роль и значимость в истории Отечества и армии такого замечательного патриота, как Николай Павлович Стаханов, дали положительную оценку совместной работе райадминистрации и Балашовской организации ветеранов «Часовые Родины».

Воспользовавшись представленной возможностью, представитель Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям подполковник В.Г. Конюшев передал присутствующим на митинге заместителю главы райадминистрации БМР по соцсовпросам О.А. Дубовенко и начальнику отдела информации и общественных отношений администрации БМР Е.В. Александровой адресованное главе БМР П.М. Петракову благодарственное письмо от имени начальника Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям генерал-майора В.В. Митрейкина за увековечение памяти пограничников, посвятивших свою жизнь защите священных рубежей Родины.

В свою очередь А.Н. Малышев вручил благодарственные письма от областной организации «Часовые Родины» с формулировкой «За истинно державное служение интересам общества, проявленное в деле патриотического воспитания молодёжи Российской Федерации» А.А. Рязанову, С.В. Новикову и Н.В. Диордице.

За активную помощь в работе по установлению памятной мемориальной доски благодарственные письма были вручены Ю.Н. Симоненко и К.А. Обухову.

Грамотой военного комиссара города Балашов, Балашовского и Романовского района Ю.А. Моисейченко отмечена работа местного отделения СРООВ ЗГГ «Часовые Родины».

Также А.Н. Малышев от имени Саратовского отделения ВООВ «Боевое братство» вручил памятные медали «25 лет начала контртеррористической операции по восстановлению конституционного порядка» балашовцам-участникам боевых действий на Северном Кавказе: А.П. Белову, В.А. Васильеву, М.Ю. Виненко, В.Ю. Ильиных, А.И. Игнатьеву, Д.Н. Коблову, О.Ю. Маслову, В.В. Манушкину, В.Н. Муравьёву, В.Н. Перстневу, А.В. Рубцову, А.В. Семёнову и Л.Р. Солодухину.

Минутой молчания участники мероприятия почтили светлую память всех погибших в войнах и вооружённых конфликтах.

Почётное право открыть мемориальную доску Н.П. Стаханову было предоставлено А.Н. Малышеву и В.Г. Конюшеву.

К импровизированному подножию мемориала участники памятного мероприятия возложили красные гвоздики.

По завершении митинга пограничники Балашова провели экскурсию с гостями из областного центра и Ртищеского муниципального района по обновленной набережной Хопра.

"БП" №№21-22 от 11 февраля.