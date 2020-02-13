Современные вызовы виртуального мира

В Центре дополнительного образования "Созвездие" прошла импровизированная пресс-конференция "Роль Интернета в жизни современного человека: преимущества и недостатки", в ходе которой состоялся заинтересованный диалог балашовских школьников с представителями властных структур.

В мероприятии приняли участие обучающиеся средних образовательных школ города и района, представители школьных средств информации, активисты Российского движения школьников, члены городского клуба старшеклассников "Лидер", бойцы поискового отряда "Рубеж", балашовские преподаватели. Главными же ньюс-мейкерами стали заместитель главы администрации Балашовского района по социальным вопросам О.А. Дубовенко и помощник прокурора города Балашова В.В. Максимов.

Перед началом основной части мероприятия его ведущая, педагог-организатор ЦДО "Созвездие" С.В. Прахова предоставила слово для приветствия специалисту управления образования администрации БМР Е.В. Щербак. А затем стартовала непосредственно пресс-конференция, которая проходила по формуле "вопрос - ответ" и позволила представителям молодого поколения узнать много нового и полезного о столь популярном ныне средстве коммуникации, коим является интернет.

Так, в ходе пресс-конференции школьники узнали о том, в каких социальных сетях представлены интервьюируемые представители властных структур и зачем. В частности, Олег Александрович Дубовенко особо отметил, что такой формат работы позволяет ему выполнять две ключевые задачи. С одной стороны, оперативное информирование своих подписчиков в соцсетях позволяет ему давать исчерпывающее представление гражданам о своей деятельности в качестве руководителя столь важного подразделения администрации района, как социальная сфера. С другой стороны, активное присутствие в Интернете позволяет ему максимально быстро и качественно поддерживать актуальную связь с жителями района. Дает балашовцам уникальную возможность, как говорится, напрямую, без излишних бюрократических барьеров, обращаться к заместителю главы администрации Балашовского района по интересующим их вопросам.

В то же время для подростков Интернет, социальные сети, по мнению О.А. Дубовенко, актуальны ещё и тем, что они помогают ребятам социализироваться, бороться с различными, в том числе и собственными комплексами.

Однако Интернет - это всё-таки далеко не всегда благожелательная среда для любого пользователя системы. Поэтому там нужно соблюдать определенные правила, которые позволят обезопасить человека, в том числе и юного гражданина от целого ряда весьма негативных явлений.

По словам Владимира Владимировича Максимова, всё чаще наши сограждане становятся жертвами Интернет-мошенников. Появляется много новых правоотношений, в той или иной степени связанных с деятельностью в виртуальном пространстве. При этом многие из них ещё пока даже не урегулированы на законодательном уровне. Поэтому представителям молодого поколения необходимо соблюдать необходимые меры личной безопасности при деятельности в Интернет-среде. Также, по мнению помощника прокурора города Балашова, подросткам самим, конечно, ни в коем случае нельзя совершать в Интернете правонарушения, тем более преступления. Это касается и проблематики экстремизма, терроризма, распространения наркотиков и так далее.

Кроме того, в ходе заинтересованного диалога здесь обсуждались проблемы преодоления кибер-буллинга (травли подростков в социальных сетях), соблюдения авторских прав, возраста, с которого необходимо знакомить человека с Интернет-грамотностью, и многое другое.

Таким образом, в ходе прошедшего в ЦДО "Созвездие" мероприятия его участники коснулись не только роли Интернета в нашей жизни, но и обязательных правил пребывания в виртуальном мире человека.

"БП" №№21-22 от 11 февраля.