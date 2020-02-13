День российского студенчества или Татьянин день, традиционно отмечаемый 25 января, без особых натяжек можно назвать практически всеобщим праздником россиян. Ведь, согласитесь, едва ли не каждый из нас или бывший студент, или недоучившийся студент, или уж, по крайней мере, потенциальный студент. Недаром солнце русской поэзии А.С.Пушкин как-то остроумно заметил: «Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь…».



Одной из неизменных традиций празднования Дня студента в Балашовском районе является встреча главы БМР П.М. Петракова с лучшими представителями балашовского студенчества. Не стал в этом смысле исключением и нынешний год. Накануне всеобщего студенческого праздника в одной из учебных аудиторий главной кузницы педагогических кадров всего Прихоперья - Балашовском институте Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского состоялась очередная подобная встреча.

За своеобразным круглым столом вместе с главой района П.М. Петраковым, заместителем главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, начальником отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации БМР О.А. Комочковой и радушной хозяйкой - директором БИ СГУ А.В. Шатиловой также присутствовали студенты разных курсов собственно Балашовского института СГУ, средних специальных учебных заведений и колледжей. Стоит ли говорить о том, что здесь были собраны лучшие представители балашовского студенчества, которые, помимо отличной учебы, успевают добиваться внушительных результатов в спорте, общественной деятельности…

Разговор получился на редкость открытый и конструктивный. А иначе, наверное, и быть не могло, потому как, несмотря на возраст и статус, все его участники говорили, по сути, на одном языке. Ведь все они принадлежат к одной огромной армии российского студенчества, пусть даже одни – студенты бывшие, но зато чиновники в настоящее время. А другие - нынешние студенты, некоторые из которых, скорее всего, придут на смену нынешним власть предержащим.

Павел Михайлович живо интересовался, как и чем живут современные студенты, как построен их учебный процесс, какие проблемы их заботят, как видят собственное будущее…

Ребята не только с готовностью рассказывали о своих успехах в учебе, в общественной деятельности, о спортивных достижениях, но и сами задавали вопросы. К примеру, студенческую молодежь интересуют последние подвижки в верхних эшелонах власти («Как отразится появление нового российского правительства на экономической и культурной жизни россиян в целом, а также жителей нашего региона и Балашовского района, в частности?»), состояние отечественной медицины («Какие наиболее острые проблемы в нынешнем здравоохранении, и как власть намерена их решать?»), вопросы построения успешной карьеры («Как решается проблема с жильем для привлечения молодых специалистов в сельскую местность?») и многое другое.

Разумеется, на встрече не могла не зайти речь и о приближающемся, пожалуй, главном событии 2020 года – 75-й годовщине Великой Победы. Молодые люди выразили готовность принять самое активное участие в подготовительной работе и в реализации многих намеченных мероприятий в ознаменование юбилея Великой Победы.

Впрочем, одними лишь разговорами, пусть и на важные темы, встреча главы района со студентами не ограничилась. В актовом зале главного корпуса БИ СГУ состоялся красочный концерт самодеятельных артистов из числа студентов местных учебных заведений. Главной гостьей торжественного действа стала императрица Елизавета Петровна, та самая самодержица, по именному указу которой 265 лет назад был учрежден первый в России Московский университет, носящий сегодня имя величайшего русского ученого М.В. Ломоносова.

Как водится, не обошлось на торжестве и без церемонии награждения. Благодарственные письма администрации Балашовского муниципального района с формулировкой «За высокие достижения в учебе, активное участие в общественной жизни района и в связи с Днем российского студенчества» из рук П.М. Петракова получили лучшие из лучших представителей балашовской армии студентов.

"БП" №№21-22 от 11 февраля.