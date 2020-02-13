"Непобедимый, непокоренный Ленинград..."

Памятное мероприятие с таким названием, приуроченное к отмечаемому 27 января Дню воинской славы – Дню полного снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года), прошло в стенах Центра дополнительного образования «Созвездие».



Нынешнее мероприятие стало одним из первых в обширной программе различных конкурсов, выставок, акций, других тематических мероприятий в рамках подготовки к грядущему 75-летнему юбилею Великой Победы, который будет отмечаться в нашей стране, да и во всем мире в мае нынешнего года. Здесь, вероятно, нелишним будет напомнить и о том, что наступивший 2020-й год в Российской Федерации объявлен Годом памяти славы.

872 суток продолжалась блокада Ленинграда. Это были почти 900 дней и ночей голода, страха, постоянных артиллерийских обстрелов… И вместе с тем это были почти 900 дней и ночей несгибаемого мужества, стойкости, верности присяге и долгу ленинградцев и защитников города на Неве. И, конечно, веры в Победу.

Как отметил в своем выступлении на нынешнем мероприятии заместитель главы администрации БМР по социальным вопросам О.А. Дубовенко, ни одному городу на земле не довелось выдержать столь жестокой и продолжительной осады, как Ленинграду, и остаться неприступным, непокоренным, непобежденным.

Сегодня мы уже знаем многое из того, в каких нечеловеческих условиях приходилось блокадникам Ленинграда жить, работать, бороться. О легендарных блокадных нормах хлеба знают все. Но, что они представляли из себя на самом деле, многие из нынешних молодых людей смогли увидеть, что называется, воочию на нынешнем мероприятии, где прямо на трибуне был представлен тот самый небольшой 125-граммовый брусок ленинградского хлеба, который и составлял дневной рацион подавляющего большинства жителей блокированного города.

Участники мероприятия почтили минутой молчания светлую память тех, кто погиб на той жестокой войне, тех, кто умер от голода, ран и болезней, кто замерз в страшные блокадные зимы, но не сдал свой родной город врагу.

"БП" №№19-20 от 6 февраля.

