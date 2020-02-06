С 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране будет бесплатным. Такое решение принято в Минкомсвязи РФ.

На тарифах с лимитом трафика посещение этих сайтов не будет входить в лимитированный объём. В случае нулевого баланса абонент также сможет заходить на указанные ресурсы.

Принятое решение – первый шаг по реализации проекта «Доступный интернет», идею которого предложил Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.

Также обсуждается и возможность предоставления бесплатного доступа к российским поисковикам, соцсетям, мессенджерам. Но для этого необходимо выработать механизм компенсаций расходов интернет-провайдеров на передачу данных.



Источник: https://vk.com/saratovoblgov?w=wall-185085820_3326





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