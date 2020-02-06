Небольшие города и села области могут получить субсидию до 3 млн рублей на общественно-значимый проект, выбранный жителями

В области объявлен конкурс на предоставление субсидии по программе поддержки местных инициатив.

Субсидия может быть направлена на решение вопросов, входящих в полномочия местных властей.



Для сельского поселения максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей. Для городского – 3 млн рублей.

Средства выделяются на конкурсной основе.

В целом на эту Программу в этом году заложено 120 миллионов рублей. Для того, чтобы муниципалитет принял участие в Программе нужно принять участие в собрании жителей вашего населенного пункта, организованного местной администрацией.



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