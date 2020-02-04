Мастером года – 2020 в ПФО стал саратовец

II межрегиональный конкурс мастеров - преподавателей профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа «Мастер года – 2020» прошёл в Чебоксарах .

Лучшим педагогом и мастером на конкурсе был признан саратовец Матвей Пермяков – который преподает а Поволжском колледже технологий и менеджмента г. Балаково.

Два других представителя Саратовской области тоже взяли призовые места: Светлана Бородина (Энгельс) и Роман Константинов (Балашов).



Источник: https://vk.com/wall-185085820_3280





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