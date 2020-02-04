Главная
Вторник, 4 февраля 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Мастером года – 2020 в ПФО стал саратовец

II межрегиональный конкурс мастеров - преподавателей профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа «Мастер года – 2020» прошёл в Чебоксарах .
Лучшим педагогом и мастером на конкурсе был признан саратовец Матвей Пермяков – который преподает а Поволжском колледже технологий и менеджмента г. Балаково.

 

Два других представителя Саратовской области тоже взяли призовые места: Светлана Бородина (Энгельс) и Роман Константинов (Балашов).
 
Источник: https://vk.com/wall-185085820_3280
 
 
#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #Мастергода