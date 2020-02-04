Общение, которое взаимно обогащает

13 января, в День российской печати, по уже сложившейся традиции глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков дал пресс-конференцию для местных средств массовой информации.



Мероприятие прошло в формате пресс-ланча. Его организаторы попытались совместить приятное с полезным. И им это вполне удалось. Общение пишущей и снимающей братии (здесь были представлены газеты «Балашовская правда» и «Город», ИА «Балашов», информационный портал «Балашовер», пресс-служба Балашовской епархии) с главой района прошло в теплой, почти домашней и вместе с тем практически в праздничной обстановке. Ароматный чай, душистый кофе, различные сладости на столе – все это располагало к открытой, обстоятельной и откровенной беседе (которая, к слову сказать, затянулась на два часа) об итогах прошедшего года, планах на ближайшую перспективу, об успехах и проблемах, трудностях и надеждах…

Началась же встреча с того, что Павел Михайлович поздравил присутствующих журналистов, а в их лице весь журналистский корпус района с их профессиональным праздником – Днем российской печати, пожелал им крепкого здоровья, творческих удач, ну а всем информационным изданиям - востребованности на рынке и роста популярности у читателей и зрительской аудитории.

Кроме того, П.М.Петраков поздравил участников встречи с так называемым старым Новым годом и грядущим праздником Крещения Господня.

Затем глава БМР кратко подвел основные итоги того, как Балашовский район жил и развивался в течение завершившегося 2019 года.

В целом прошедший год П.М.Петраков охарактеризовал как достаточно успешный и, в первую очередь, в плане инвестиционной составляющей. Наиболее ярким и одним из самых внушительных успехов, безусловно, стало начало строительства в районе крупнейшего как по площади, так и по запланированным инвестициям суперсовременного производства – завода по глубокой переработке зерна. Как подчеркнул Павел Михайлович, данный масштабный проект достался нам в довольно жесткой конкурентной борьбе. Конкуренцию Балашову, в частности, составляли Энгельс, Балаково и Петровск. По счастью, именно Балашов (единственный из всех городов) сумел обеспечить выполнение всех важных критериев технического задания в полной мере. В результате в самом конце 2019 года на строительной площадке на выезде из города прошла торжественная церемония закладки символического первого камня будущего промышленного биокластера по производству крахмала, глюкозы, лизин-хлорида, биоэтанола… А со временем здесь же предполагается наладить и производство разлагаемого биопластика.

Серьезная и масштабная работа в течение 2019 года проведена в сфере благоустройства. Были отремонтированы два десятка дворовых территорий многоквартирных домов, три общественные территории (площадь перед железнодорожным вокзалом, площадка перед ЗАГСом и спуск к Хопру).

На основательно отремонтированной, а по сути дела построенной заново городской набережной реки Хопер, торжественное открытие которой также пришлось на конец 2019 года, Павел Михайлович остановился особо. Он напомнил, что Балашов со своим проектом реконструкции городской набережной стал, по сути, первым городом в Саратовской области, который выиграл в своей номинации в конкурсе малых городов и исторических поселений при поддержке Президента РФ. 100-милионный грант, полученный за эту победу, воплотился в современной, красивой и удобной набережной, на месте которой еще год с небольшим назад был попросту заброшенный и заросший пустырь. Предвосхищая вопрос о дальнейшей реконструкции данной общественной территории, Павел Михайлович подчеркнул, что дизайн-проект, готовившийся для конкурсной комиссии, был представлен в комплексе с мостовым переходом (старым пешеходным мостом, который тоже давно уже нуждается в основательном ремонте).

- Набережную, как и обещали, отремонтировали. Теперь очередь за мостом. Мы обязались до 2024 года этот мостовой переход так или иначе сделать. Так и будет, я в этом абсолютно убежден, - подчеркнул глава района.

Конечно, сейчас пока еще достаточно сложно представить себе все великолепие новой набережной. В полной мере свой потенциал она раскроет в весенне-летний период, когда будут высажены цветы, трава…

Достаточно неплохим выдался год и для нашего сельского хозяйства. Несмотря на погодные факторы, выразившиеся в сухой весне и необычно холодном лете, балашовские сельхозтоваропроизводители сработали вполне успешно. Собрано свыше 260 тысяч тонн зерна, показатели урожая подсолнечника, сахарной свёклы близки к рекордным.

Были определенные успехи в образовательной сфере и в области культуры. За последние несколько лет стало уже привычным делом, что каждый год в районе сдается тот или иной объект культуры или образования. Не стал в этом смысле исключением и прошедший год. В многострадальном Доме культуры с. Репное, наконец, выполнен серьезный ремонт с обновлением кровли и фасада. Кроме того, уже практически готов проект по школе того же села Репное. К слову сказать, это единственная в Балашовском районе школа, где обучение все еще ведется в две смены. Но скоро все изменится. Во всяком случае, у нас все готово для вхождения в программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы», которая, как мы рассчитываем, поможет нам решить эту проблему.

Еще одна застарелая проблема – дороги и тротуары. Если с дорогами дело в последние годы более-менее поправилось, то тротуарами еще предстоит заниматься весьма серьезно. В городе 120 тысяч квадратных метров тротуаров. В 2019 году удалось отремонтировано лишь 15 тысяч квадратных метров. В бюджете нового года уже запланированы средства на благоустройство 15-20 тысяч квадратных метров пешеходного полотна.

Кроме всего прочего, 2019-й год стал рубежным временем с точки зрения погашения многолетних долгов района. В 2020-й год мы вошли практически без долгов. У нас просто нет задолженности в бюджетной сфере. А ведь еще три года назад долговое бремя района достигало 500 млн рублей. На 100 млн рублей понижен и так называемый кредитный портфель. Это тоже не может не радовать.

В течение всего 2019 года наблюдалось хорошее взаимодействие всех уровней власти, что дало возможность достаточно оперативно решать возникающие вопросы и проблемы, в том числе «расшивать» и долговые проблемы.

Одним из важнейших новшеств прошедшего года стало принятие новой структуры администрации Балашовского муниципального района. Об этом же, кстати, был и один из первых прозвучавших от журналистов вопросов.

Павел Михайлович подтвердил, что с некоторых пор в структуре райадминистрации направления спорта и культуры разделены. Управление культуры и туризма на данный момент возглавляет и.о. начальника П. А. Маштаков, а отдел спорта и молодежной политики недавно возглавила О.А. Комочкова.

- Это сделано в связи с тем, что мы полагаем, что каждый должен заниматься своим делом. Самое главное, что данная реструктуризация проведена без увеличения штата и, соответственно, без увеличения фонда заработной платы, - уточнил П.М. Петраков.

Окончание в "БП" №№15-16 от 30 января.