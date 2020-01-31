Владимир Путин поручил создать платформы обратной связи во всех регионах

Это позволит сократить дистанцию между людьми и органами власти и своевременно отвечать на обращения жителей.

На заседании Госсовета по развитию местного самоуправления Президент заявил о необходимости прямой коммуникации власти и граждан, в том числе и через интернет. Такая работа уже выстроена в некоторых регионах, она помогает лучше слышать проблемы жителей и решать их. По словам Владимира Путина, эта практика будет тиражирована во всех регионах.



Саратовская область входит в число российских регионов, в которых ежемесячно отрабатывается до 2 тыс. сообщений, размещаемых жителями в соцсетях.

Система «Инцидент-менеджмент» была внедрена в ноябре 2018 года по поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева. В системе на данный момент работают 21 ведомство, 17 муниципалитетов, ООО «КВС Саратов».

В 2019 году было в регион проработано 19 тыс. инцидентов, их территориальное расположение выглядит следующим образом: 61% - г. Саратов, 12% - Балаковский район, 7% - Энгельсский район. Среди наиболее часто возникающих вопросов: состояние дорог составило в 2019 году 29%, состояние системы ЖКХ - 26%, благоустройство - 25%.

В работе системы мониторинга и реагирования на сообщения жителей в социальных сетях «Инцидент-менеджмент» стандартом работы является скорость реакции официальных структур в пределах от 4 до 8 часов. Именно в такой срок с момента поступления инцидента из системы исполнителю должен быть направлен ответ жителю, оставившему сообщение и по возможности в кратчайшие сроки решен вопрос. Также была отмечена эффективность данной практики, в социальных сетях были размещены благодарности за проделанную работу и полезную информацию по более 1700 инцидентам.

https://yadi.sk/d/FbAbvJgbD0hxPQ

#новостьдня64 #Саратовскаяобласть