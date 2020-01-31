Капитан легендарного рейса "Уральских авиалиний» расскажет детям, как спасти жизни пассажиров

Кто поднимает самолеты в небо? Как стать членом экипажа и научиться принимать важные решения в считанные секунды? И сколько человек работают над тем, чтобы полёт состоялся и как должен вести себя экипаж во время чрезвычайной ситуации? – об этом школьникам расскажут на Всероссийском открытом уроке «ПроеКТОриЯ» на тему «Разбор полётов».

30 января стартует новый цикл Всероссийских открытых уроков «ПроеКТОриЯ». Первый урок «Разбор полётов» сегодня в 13:00 ч. (по московскому времени).

Спикерами станут командир легендарного воздушного рейса «Уральских авиалиний» Герой России Дамир Юсупов и бортпроводники Яна Ягодина и Дмитрий Гончаренко, которые расскажут, как было принято решение, спасшее жизни 233 человек.

Следующие открытие уроки пройдут 13 и 27 февраля, 5 и 19 марта, 9 и 23 апреля. К урокам может подключиться любой класс во всех регионах России или посмотреть интересующий материал в записи. Прямая трансляция доступна на официальном сайте https://proektoria.online/ и в группах социальных сетей проекта.

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