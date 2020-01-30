В 2020 году в Саратовской области благоустроят 101 парк

Масштабные работы проведут в рамках национального проекта Президента РФ «Жилье и городская среда». В 2020 году в Саратовской области благоустроят 101 общественную и 103 дворовых территории. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев.



На сегодняшний день региональный Министрой уже заключил соглашения о предоставлении субсидий на благоустройство парков, площадей и дворов с 42 муниципальными образованиями.

Напомним, в 2019 году в регионе благоустроили 314 объектов.

Список дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году смотрите по ссылке: http://www.minstroy.saratov.gov.ru/info/news/detail.php?ID=6004





#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #нацпроект #Жильеигородская среда