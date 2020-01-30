Р.В. Бусаргин: "Готов помогать Балашовскому району..."

Балашовский муниципальный район с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Саратовской области Р.В. Бусаргин. Вместе с зампредом правительства в Балашов приехали первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области А.В. Зайцев и и.о. заместителя министра по жилищно-коммунальному хозяйству Саратовской области А.Н. Мышев.

Первым делом Роман Викторович вместе с главой БМР П.М. Петраковым провел прием граждан по личным вопросам. На прием к высокому областному чиновнику записались порядка 10 балашовцев. При этом круг вопросов и проблем, с которыми они обращались за помощью, был довольно широк: от необходимости ремонта поселковой дороги, жалоб на неудовлетворительную работу отдельных управляющих компаний до просьбы помочь в решении жилищной проблемы и даже судьбы Хопра…

Заместитель председателя правительства региона внимательно выслушал все обращения, по некоторым из них тут же дал конкретные поручения, другие, что называется, «взял на карандаш».

Затем Р.В.Бусаргин провел совещание по оперативным вопросам, на котором присутствовали представители областного правительства, администрации Балашовского муниципального района, управлений и учреждений. Особое внимание было уделено вопросам реализации национальных проектов и подготовке и проведению мероприятий, посвященных грядущему 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Следующим пунктом программы посещения стал осмотр помещений пристройки школы № 6 г. Балашова, которые нуждаются в капитальном ремонте.

По итогам рабочего визита Роман Бусаргин выразил готовность оказывать содействие местной власти в решении наиболее важных вопросов жизнедеятельности Балашовского района.

"БП" №№13-14 от 28 января.