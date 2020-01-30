Благая весть, которой уже больше двух тысяч лет

Рождество Христово, отмечаемое у православных верующих 7 января, наряду со Светлой Пасхой Христовой является главным праздником. Оно и не удивительно, ведь для истинно верующих христиан этот день означает не просто рождение младенца Иисуса, но пришествие на землю самого Бога с облике человека. Недаром нынешнее летоисчисление (наступивший 2020 год) ведется именно от Рождества Христова.



Если немного углубиться в историю, в частности, в евангельские события более чем двухтысячелетней давности, то известно, (так гласит церковное предание), что Иисус из рода Давидова, прозванный Мессией (Христом), родился в небольшом провинциальном городке Вифлееме. Причем это событие, которому суждено было оказать огромное, если не решающее влияние на всю последующую историю развития человеческой цивилизации, сопровождалось рядом необычных и даже чудесных обстоятельств и явлений. Необычно уже хотя бы, что будущий Спаситель человечества появился на этот свет в… загоне для скота. Конечно, почему и как такое произошло, сегодня знают все. Но, как говорится, не грех и повторить. В тот год по приказу царя Ирода, правившего тогда в Израиле, проводилась всеобщая перепись населения. По действовавшим в те времена правилам, каждый житель страны должен был пройти перепись в родном городе. Потому–то Иосиф с Девой Марией и направились в Вифлеем. Когда же они прибыли в город, оказалось, что все места в гостиницах, на постоялых дворах и в домах уже заняты. Святому семейству попросту не нашлось места, и они вынуждены были расположиться в самом обыкновенном загоне для скота. Здесь появился на свет Богомладенец Иисус, которого первые часы жизни согревали своим дыханием окружавшие его животные…

Из чудесных обстоятельств, сопутствующих рождению Богомладенца, стоит упомянуть и о ярчайшей звезде, появившейся на небосклоне как раз в час рождения Иисуса. Именно она, по преданию, привела к пещере, где лежал в яслях новорожденный Иисус, трех волхвов, которые принесли в дар будущему Спасителю рода человеческого свои знаменитые дары (ладан, золото и смирну).

Об этом библейском сюжете, в частности, напоминают импровизированные вертепы, устраиваемые в Рождественский сочельник (накануне собственно праздника Рождества) перед входом в любой православный храм. Такой же вертеп был организован и перед входом в кафедральный собор архистратига Михаила, где в ночь с 6 на 7 января 2020 года при большом стечении верующих праздничную Божественную литургию совершил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий.

А уже вечером 7 января здесь же Владыка Тарасий совершил Великую Рождественскую вечерню. По традиции на богослужение собрались клирики Балашовского благочиния, насельницы Покровского женского монастыря, сестры милосердия, воспитанники православной гимназии во имя апостола Иоанна Богослова, прихожане балашовских храмов.

К слову сказать, присутствовал на праздничной службе и глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков.

Во время богослужения по многолетней традиции состоялось награждение клириков очередными иерархическими знаками отличия. Церковных наград удостоились и некоторые миряне, потрудившиеся на благо православия.

Уже по завершении Великой вечерни преосвященнейшего Тарасия, епископа Балашовского и Ртищевского, поздравили с праздником Рождества Христова сослужившие ему священники и миряне.

Владыка Тарасий в свою очередь обратился со словам поздравления к собравшимся в храме балашовцам.

Глава Балашовского муниципального района П.М. Петраков, поздравляя со светлым праздником Рождества Христова епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия, а также всех верующих, отметил значимый вклад балашовского духовенства в укрепление православной веры на территории нашего района, духовных традиций и сохранение семейных ценностей. Павел Михайлович передал также Владыке Тарасию и жителям Балашовского муниципального района самые добрые пожелания.

"БП" №№11-12 от 23 января.

