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Четверг, 30 января 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Саратовская биатлонистка Анастасия Халиуллина стала чемпионкой мира среди юниорок

Первенство мира по биатлону среди юниоров и юниорок, юношей и девушек проходит в эти дни в г.  Ленцерхайде (Швейцария). От Саратовской области в соревнованиях принимают участие Любовь Калинина и Анастасия Халиуллина.
 

В индивидуальной гонке среди юниорок Анастасия Халиуллина заняла 1 место, опередив ближайшую преследовательницу на более чем на 1 минуту. Анастасия прошла четыре огневых рубежа без промахов и финишировала с результатом 41 минута 32,6 секунды. Для российской команды эта награда стала первой на текущем юниорском чемпионате мира.
 
 
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