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Понедельник, 27 января 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Саратовская область направит на конкурс по созданию комфортной среды 4 проекта

Красный кут, Пугачев, Шиханы и Вольск будут представлять наш регион на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в этом году. Он проходит в рамках нацпроекта Президента РФ Владимира Путина «Жильё и городская среда».
 

В номинации «Исторические поселения» на конкурс презентуют проект «Вольск – купеческий город XXI века». Шиханы предложили проект «Глэмпинг-исток жизни»- создание веревочного парка, экологических троп в пригороде. В номинации «Рекреационная зона» регион представит проект «Ветер степей» (Красный Кут). Проект «На Иргиз - по теплому камню» (номинация «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек») планируют реализовать жители Пугачева. Там хотят перестроить одну из главных улиц, которая пересекает извилистый Иргиз по живописной Плотине из местного камня.
Напомним, в 2018 году победителями Всероссийского конкурса стали города Балашов и Хвалынск, в 2019 году победителем был признан город Ершов.
 
Подробнее: http://saratov.gov.ru/gov/news/navserossiyskiy_konkurs_luchshikh_proekto...
 
#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #нацпроектЖильеигородская среда