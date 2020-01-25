Саратовская область закупит еще 7 передвижных медицинских диагностических комплексов

В текущем году в область поступят 7 передвижных медицинских диагностических комплексов в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Мини-поликлиники на колесах приобретут для Дергачевской, Калининской, Петровской, Пугачевской, Ртищевской, Саратовской и Марксовской районных больниц. Комплексы оснащены медицинским оборудованием для проведения первичного обследования жителей.

Напомним, на сегодняшний день в регионе работают 8 таких машин. В прошлом году в них было обследовано более 100 тысяч жителей, а т.ч. проживающих в отдаленных районах Саратовской области.



Источник: http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/index.php?ELEMENT_ID=31665





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