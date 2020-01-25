Молодёжь говорит: "нет!"

Информационно насыщенным, познавательным и по-настоящему актуальным получилось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов районного конкурса социальных плакатов «Нет алкоголю и наркотикам». Оно состоялось в Балашовском краеведческом музее, и сюда были приглашены местные школьники, студенты, их преподаватели, представители муниципальной власти и СМИ.

Конкурс ЗОЖ-плакатов проводился в соответствии с муниципальной программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района», приоритетными направлениями государственной молодёжной политики, а также в целях повышения активности молодёжи в решении социально значимых проблем. Его учредителями были управление культуры, спорта и туризма, управление образования администрации БМР и отдел наркоконтроля МО МВД России «Балашовский». При этом конкурс был призван развивать творческий потенциал подрастающего поколения, всемерно популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи и повышать её социальную ответственность.

Всего в творческом турнире приняли участие 88 молодых авторов из различных учебных заведений города (вузы, ссузы, средние образовательные школы и школы искусств). На конкурс были представлены интересные, креативные работы, выполненные достаточно качественно, ярко, в разной технике (акварель, карандаш, гуашь, фломастер, акриловые краски и т. д.). А по итогам работы жюри оргкомитета были названы победители и призёры художественного соревнования.

Так, победителем в номинации «Студенческие работы» стала Карина Гагалова (Балашовский филиал Саратовского областного базового медицинского колледжа), подготовившая плакат «Спортландия». Второе призовое место досталось Наталье Фроловой (Балашовский политехнический лицей; плакат «Спорт окрыляет»). На третью ступень пьедестала почета поднялась Розалия Мартынова (филиал ГПОУ «СОКИ» в г. Балашове; плакат «Променяла»).

Автором лучшего плаката в номинации «Юные художники» оказалась Маргарита Сорокина (Детская школа искусств №2), победившая с работой «Я за здоровый образ жизни». Почетное второе место заняла Анастасия Павлова (Балашовская детская художественная школа им. В.Н. Бочкова; плакат «В здоровом теле - здоровый дух»). Третьим призёром стала Анастасия Маренкова (Балашовская детская художественная школа им. В.Н. Бочкова; плакат «Мы за ЗОЖ…»).

В свою очередь победителем и призёрами номинации «Школьные работы» были Диана Дубинка (СОШ №16; плакат «Мы выбираем жизнь»), Софья Егорова (СОШ №6 им. И.В. Крылова; плакат «Мы за ЗОЖ») и Мария Нестерова (СОШ р/п Пинеровка; плакат «Твоя жизнь в твоих руках!»).

Стоит также отметить, что нынешняя церемония награждения отнюдь не ограничивалась исключительно торжественным моментами. Дело в том, что ведущая мероприятия, методист по научно-просветительской деятельности Балашовского краеведческого музея Л.А. Васильева подготовила для ребят исключительно интересный и поучительный экскурс по истории появления, развития и борьбы со столь негативными явлениями, как пьянство, наркомания, курение, потребление снюсов.

Также поприветствовали представителей балашовской молодежи и настоятельно рекомендовали вести здоровый образ жизни директор Балашовского краеведческого музея С.В. Фетисова, преподаватель Балашовской детской художественной школы им. В.Н. Бочкова О.Н. Шатохина, на тот момент специалист по молодёжной политике администрации БМР С.С. Авдонин и заместитель начальника управления культуры, спорта и туризма администрации БМР П.А. Маштаков. Кроме того, они вручили призы участникам проекта.

Нельзя не сказать, что отменным музыкальным дополнением церемонии награждения явилось и выступление талантливого солиста Центра «Созвездие» Фёдора Старшинова, который исполнил песни, посвященные, конечно, спорту и здоровому оптимизму.

"БП" №№11-12 от 23 января.