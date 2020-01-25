Череду желающих официально зарегистрировать свой брак в новом году балашовцев (которых, хочется надеяться, в 2020-м будет больше, чем в предыдущем) на этот раз открыла молодая красивая (и спортивная, что немаловажно) пара.



3 января 2020 года в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по г. Балашову и Балашовскому району состоялась торжественная церемония регистрации брака Ильи Алексеевича Латыгина и Дарьи Владимировны Спириной (теперь уже Латыгиной). И это была единственная пара молодоженов, поженившихся в этот день.

Интересно, что Илья и Дарья – довольно известные и даже популярные в городе спортсмены, а потому вполне логично, что их первая встреча и знакомство случились в… спортивном зале, на одной из тренировок по пауэрлифтингу. В этом виде спорта миниатюрная и стройная Дарья является мастером спорта международного класса. Илья же пока ходит в кандидатах в мастера спорта по жиму штанги лежа. Но, думается, у него все еще впереди. Как и в целом у этой замечательной пары.

Поздравления главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова первой балашовской паре молодоженов в наступившем году передал заместитель главы районной администрации по социальным вопросам О.А. Дубовенко. От себя лично Олег Александрович пожелал новобрачным долгой и счастливой семейной жизни, успехов во всем и дальнейших спортивных достижений.

Мы, разумеется, тоже поздравляем супругов Латыгиных.

Совет вам да любовь, ребята!

"БП" №№9-10 от 21 января.