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Суббота, 25 января 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Совет вам да любовь!

Череду желающих официально зарегистрировать свой брак  в новом году балашовцев (которых, хочется надеяться,  в 2020-м будет больше, чем в предыдущем) на этот раз открыла молодая красивая (и спортивная, что немаловажно) пара.
 

3 января 2020 года в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по г. Балашову и Балашовскому району состоялась торжественная церемония регистрации брака Ильи Алексеевича Латыгина и Дарьи Владимировны Спириной (теперь уже Латыгиной). И это была единственная пара молодоженов, поженившихся в этот день.
Интересно, что Илья и Дарья – довольно известные и даже популярные в городе спортсмены, а потому вполне логично, что их первая встреча и знакомство случились в…  спортивном зале, на одной из тренировок по пауэрлифтингу. В этом виде спорта миниатюрная и стройная Дарья является мастером спорта международного класса. Илья же пока ходит  в кандидатах в мастера спорта по жиму штанги лежа. Но, думается, у него все еще впереди. Как и в целом у этой замечательной пары.
Поздравления главы Балашовского муниципального района П.М. Петракова первой балашовской паре молодоженов в наступившем году передал заместитель главы районной администрации по социальным вопросам О.А. Дубовенко. От себя лично Олег Александрович пожелал новобрачным долгой и счастливой семейной жизни, успехов во всем и дальнейших спортивных достижений.
Мы, разумеется, тоже поздравляем супругов Латыгиных.
Совет вам да любовь, ребята!
"БП" №№9-10 от 21 января.

 