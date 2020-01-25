В Новый год со столетним юбилеем

В первый день 2020 года житель Балашова Н.Д. Зинкин отметил 100-летний юбилей.

Наряду с многочисленными поздравлениями от родных, друзей и коллег, балашовского долгожителя с вековым юбилеем поздравили представители местной власти: депутат районного Собрания Роман Глухов и депутат Совета МО г. Балашов Виктор Горшков, а также заведующая Балашовским отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС) И.Якубович.



Николай Дмитриевич Зинкин родился 1 января 1920 года в селе Алмазово Балашовского района. В 1940 году был призван в армию, службу проходил в городе Чита в войсках Забайкальского военного округа. Участвовал в охране госграницы от посягательств японской армии во время Великой Отечественной войны. В 1945 году был награжден медалью «За победу над Японией». В 1946 году демобилизовался, вернулся на малую родину и в послевоенное время долгие годы работал в ГПТУ №15 (сегодня это Балашовский политехнический лицей) заместителем директора по учебно-воспитательной работе.

Мы также поздравляем Николая Дмитриевича с его славным юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, счастья и бодрости духа.

"БП" №№9-10 от 21 января.