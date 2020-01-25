Наступивший год встретили с огоньком

По заведенной несколько лет назад традиции балашовцы провели первые часы наступившего 2020 года в самом центре города. На площади, которую вот уже несколько недель украшает нарядная новогодняя елка, на этот раз собрались, по некоторым прикидкам, уже даже не сотни, как было в прошлые разы, а, пожалуй, несколько тысяч балашовцев и гостей города.



Впрочем, удивляться не стоит. Во-первых, конечно, традиция. А во-вторых, погода в эту новогоднюю ночь стояла такая, что грех было не выйти на улицу.

Похоже, настоящая классическая русская зима покинула наши края окончательно. Впрочем, этот факт ничуть не испортил настроение собравшимся на площади. Тем более, что сама площадь была чудо, как хороша! Наряду с огромной нарядной новогодней елкой здесь были смонтированы красочные светодиодные консоли, световые снежинки. По бокам от домика Деда Мороза застыли в «почетном карауле» два снеговика. Сцена же была украшена огромными светящимися цифрами 2020, которые будут теперь сопровождать нас на протяжении всего наступившего високосного, между прочим, года.

Незадолго до наступления полуночи по московскому времени (балашовцы к этому моменту уже час, как жили в новом году) Дед Мороз и Снегурочка пригласили на сцену главу БМР П.М. Петракова, который тепло поздравил земляков с наступившим Новым годом, пожелал им счастья, здоровья, успехов, испол-нения всех желаний.

Кроме того, балашовцы смогли увидеть праздничные поздравления с Новым годом губернатора Саратовской области В.В. Радаева и Президента России В.В. Путина.

Затем началась концертная программа, где зажигали в прямом и переносном смысле. Дед Мороз со Снегурочкой раскачивали, как могли, радостную публику, а мастера огня из саратовской шоу-группы «VolgaVibes» устроили настоящее огненное представление, которое, конечно, добавило балашовцам не только настроения, но и тепла.

Завершилось же это первое в 2020 году культурно-массовое мероприятие грандиозным салютом. Так что, можно констатировать, что 2020-й год балашовцы встретили с огоньком в прямом и переносном смыслах этого слова. А народная мудрость (она же народная примета) между тем гласит: «Как встретишь Новый год, так весь год и проживешь!». Так что скучать, по-видимому, в этом году нам не придется.

С Новым годом вас, дорогие земляки!

"БП" №№9-10 от 21 января.

