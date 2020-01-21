В Балашове прошел региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений. По благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла была заявлена тема «Великая Победа: наследие и наследники». Мероприятие было проведено совместно Балашовской епархией и управлением образования администрации Балашовского муниципального района. Пленарное и секционные заседания прошли на базе Балашовского института Саратовского государственного университета.



Пленарное заседание было открыто литературно-музыкальной композицией «Великая Победа». Выступили воспитанники Центра дополнительного образования "Созвездие", музыкальный работник детского сада "Лучик". Короткий информационный видеоролик подготовил слушателей к заявленной теме чтений.

После общей молитвы заседание открыл преосвященнейший Тарасий, епископ Балашовский и Ртищевский. Владыка отметил, что тема чрезвычайно актуальна и для всего нашего народа, и для Русской православной церкви, которая является неотъемлемой частью нашей страны.

«Наш многострадальный народ считает необходимым предпринять все усилия для увековечения памяти героев Великой Отечественной войны. Не бывает страна без своего героического прошлого. Тем более, будущее нашей страны невозможно, если мы не будем с благоговением хранить память героев Великой Отечественной войны. Пусть подрастающее поколение нашей страны, ведь именно для них мы делаем такие мероприятия, в сердце своем хранит благодарность нашим прадедам, нашим праматерям – всем тем, кто сделал нашу страну великой, сильной и непобедимой», – прозвучало в приветственном слове епископа Тарасия.

Слова приветствия прозвучали от директора БИ СГУ Аллы Валерьевны Шатиловой и начальника управления образования БМР Веры Владимировны Шатковской.

Доклады на пленарном заседании были посвящены истории взаимоотношений церкви и Советского государства в период Великой Отечественной войны. Клирик Саратовской епархии, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви священник Максим Плякин озвучил доклад «Гонения на РПЦ в 1940-е годы». В продолжение темы прозвучал доклад кандидата исторических наук, доцента Георгия Маратовича Платонова «Крутой поворот Сталина в отношении Русской православной церкви». Также прозвучали доклады заслуженного учителя РФ Нины Александровны Симоновой «Наш священный долг – защищать Победу от любых посягательств, искажений, фальсификации» и почётного работника общего образования РФ Ирины Владимировны Щедровой «Отражение роли духовенства в годы ВОВ в литературе и искусстве».

После кофе-паузы работа форума продолжилась секционными заседаниями. В этом году секции были представлены направлениями: «Религиозное образование в средней образовательной школе», «Религиозное образование в дошкольном образовательном учреждении», «Новомученики и исповедники церкви русской», «Мастер–классы».

В фойе БИ СГУ проходила работа передвижной выставки «Господь нам дарует Победу», посвященной роли духовенства Саратовской митрополии в Великой Отечественной войне.

"БП" №№5-6 от 14 января.