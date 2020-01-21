"Аленький цветочек" и подарок в придачу

Артисты Балашовского драматического театра взяли себе за правило каждый Новый год удивлять своего зрителя той или иной театральной удачей. И если в прошлом году в качестве новогоднего и рождественского подарка для юных зрителей БДТ приготовил спектакль по одной из самых известных сказок знаменитого Ганса Кристиана Андерсена «Снежная королева», то на этот раз на суд взыскательной детской зрительской аудитории была предложена еще одна сказочная постановка «Аленький цветочек».



К слову сказать, этот замечательный спектакль стал отличным подарком для балашовских школьников, отличившихся в спорте, творчестве и учебе, от депутатов районного Собрания депутатов.

Поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым от своих коллег по депутатскому корпусу ребятам передал председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков. Он пожелал детворе в 2020 году отличного настроения и успехов в учебе и творчестве.

Ребят с праздниками также поздравила и директор Балашовского драматического театра Т.В. Чучкова.

Мальчишки и девчонки с удовольствием посмотрели любимую сказку, а в качестве своеобразного бонуса к впечатлениям от увиденного на сцене и пережитого вместе с героями спектакля получили еще сладкие новогодние подарки, которые им приготовили районные депутаты.

"БП" №№5-6 от 14 января.