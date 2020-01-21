Герой России в Саратове запустил YouTube-канал о героях Великой Отечественной войны

Историко-патриотический проект Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» - «Твои Герои, Саратов!» реализуется с января 2018 года.

Автор проекта - руководитель регионального штаба движения «Бессмертный Полк», депутат Саратовской городской Думы, руководитель регионального отделения «Российской Ассоциации Героев», Герой Российской Федерации Александр Янклович.



В рамках проекта создано 9 видеороликов, посвященных 14 Героям Советского Союза – уроженцев области. Это Гаяз Рамаев, Владимир Землянский, Илья Каплунов, Виктор Хальзов, Алексей Хользунов, Василий Осипов, Петр Грибов, Владимир Венцов, Зинаида Мересева, Василий Симбирцев, Константин Благодаров, Виктор Талалихин, Илларион Зенин и Григорий Шигаев.

В фильмах представлены интервью с музейными работниками, историками, краеведами, потомками, показаны фотоматериалы из семейных и музейных архивов, фото и видео-хроника. В каждом выпуске представлены биографические данные прославленных земляков, повествуется об их боевом пути, подвигах, а также приводятся самые интересные и значимые моменты, связанные с Саратовской областью.

Кроме того, ролики рассказывают о значимых сражениях, родах войск, боевой техники, оружии. Поэтому они будут интересны людям разных возрастов.

Фильмы о земляках-героях используются при проведении «Уроков мужества» в образовательных учреждениях, а также иных мероприятий патриотической направленности.

Выпуски историко-патриотического проекта «Твои Герои, Саратов!» можно посмотреть на видеохостинге YouTube на канале Саратовского регионального отделения Российской Ассоциации Героев https://www.youtube.com/channel/UCps00vgdmg13x8ivp1RZW5Q?view_as=subscriber



По информации министерства внутренней политики и общественных отношений области



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