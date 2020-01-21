"Защитникам балашовского неба"

Так называлось торжественное районное мероприятие, посвященное советским летчикам, погибшим на территории Балашовского района, которое прошло в Центре «Созвездие». Инициаторами его проведения выступили администрация Центра «Созвездие» и бойцы поискового отряда «Рубеж» города Балашова.



Участники мероприятия, а это были в основной своей массе школьники, члены различных отрядов Юнармии, ветераны боевых действий, представители общественных организаций, активисты городского клуба старшеклассников «Лидер» ознакомились с подвигом советских авиаторов в годы Великой Отечественной войны, прошлись по страницам своеобразной книги истории родного города военной эпохи. Особый акцент был сделан на судьбах экипажей советских боевых самолетов, нашедших свой последний приют на балашовской земле. В рамках мероприятия состоялась передача документов, освещающих боевые пути авиаторов, военному комиссару города Балашов, Балашовского и Романовского районов Саратовской области Ю.А. Моисейченко.

Светлую память тех, кто не вернулся с боевых вылетов, участники вечера почтили минутой молчания.

Мероприятие прошло в рамках одноименного проекта, поддержанного по результатам конкурса социально ориентированных общественных организаций Саратовской области.

"БП" №№3-4 от 9 января.