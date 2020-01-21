Новая набережная: старт в будущее

Штрих. Ещё штрих. Ещё… И вот уже все строительные работы успешно завершены. А новая балашовская набережная, уютно расположившаяся на берегу Хопра, наполнилась голосами, шумом, весельем. Многочисленные горожане, пришедшие взглянуть на новое общественное пространство нашего города, поздравляли друг друга, что-то взволнованно обсуждали, искренне радовались. Здесь чувствовалось «дыхание» истории. И это было вполне логично и закономерно.

Поскольку именно в тот зимний день, 20 декабря 2019 года, произошло одно из самых ярких событий в нашем городе за последнее время. Состоялось торжественное открытие новой набережной города Балашова. Причем оно стало знаковым не только для минувшего года. Создания этого важного элемента городской инфраструктуры жители города ждали очень долго. Многие десятилетия.



Балашовцы сделали выбор

Если обратиться к истории проекта, то уместно напомнить, что первый вариант балашовской набережной на реке Хопёр был создан в столь далёкие ныне 1950-е годы. Однако время неумолимо. Через несколько десятилетий эта набережная совсем перестала выполнять свою ключевую миссию – быть местом массового отдыха горожан. Заросла бурьяном, деревьями. На неё было страшно смотреть.

Поэтому отнюдь не удивительно, что в течение нескольких десятилетий в городе не раз ставился вопрос о восстановлении важного элемента городской инфраструктуры. Но тогда её масштабную реконструкцию местный бюджет просто не мог «потянуть»...

Хорошая возможность решить проблему и восстановить это историческое место города появилась, когда в Российской Федерации стартовала реализация программ по созданию комфортной городской среды. А конкретной точкой отсчета по реконструкции набережной в историческом центре Балашова следует считать март 2018 года. Поскольку именно тогда, в ходе рейтингового голосования, большинство жителей города на Хопре отдали свои предпочтения именно реконструкции набережной.

Более того, весной 2018 года состоялся Всероссийский конкурс проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В нём самое активное участие приняли и балашовцы. Надо заметить, что конкуренция там была очень даже высокой. Ведь в этом творческом градостроительном соревновании, проводившемся под эгидой Министерства строительства России, за победу боролись 455 проектов из 82 субъектов Российской Федерации.

Однако, несмотря на все трудности, в мае 2018 года одним из победителей конкурса в номинации «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек» стал проект «Рубиновая линия», как раз и посвященный реконструкции набережной реки Хопер в Балашове. На его реализацию Балашовский район получил 100 миллионов рублей из федерального бюджета. А основные работы начались в июле 2019 года.

Проектный «генератор»: опыт

и перспективы

Кстати, одно из первых информационных сообщений об успешном для балашовцев участии в данном проекте появилось в материале «Балашовской правды», вышедшем под названием «Остров невезения» или проектный «генератор?» Статья рассказывала о работе круглого стола, состоявшегося весной 2018 года в стенах редакции газеты «Балашовская правда» и посвященного «перспективам развития Балашовского района в сложившихся реалиях второго десятилетия XXI века».

Один из разработчиков данного проекта, на тот момент доцент БИ СГУ, координатор инновационной и проектной деятельности А.С. Коповой впервые доложил экспертам, собравшимся в редакции, о столь грандиозном успехе нашего города на всероссийском уровне. При этом Андрей Сергеевич особо подчеркнул, что опыт наиболее успешных малых городов России в современных рыночных условиях как раз и предполагает их самое активное участие в разнообразных проектах, посвященных и благоустройству городов, и восстановлению местной промышленности, и развитию социальной сферы. Такой подход к проектному делу очень важен для конкурентоспособности малых городов и повышения качества жизни в них.

История

Балашова:

соприкосновение…

Между тем праздничные мероприятия, посвященные столь знаковому событию, в тот день были на редкость обширными и разнообразными. Как и положено, они стартовали ровно в 11.00 часов. К этому времени возле памятника Григорию Болашеву, установленному возле старого моста через Хопер, на пересечении улиц К. Маркса и Советской, уже собралось много жителей города.

Глава БМР П.М. Петраков и представители администрации БМР встретили почетных гостей праздника: заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства – главного архитектора Саратовской области М.Ю. Лобанову и первого заместителя министра по делам территориальных образований Саратовской области А.В. Сабригу.

Стартовали же официальные торжества с детального знакомства участников праздника с историей нашего города. Научный сотрудник Балашовского краеведческого музея М.Л. Карамышева рассказала жителям и гостям об истории создания Балашова, о Григории Болашеве, имя которого и носит наш город.

Маргарита Леонидовна, в частности, отметила, что основная идея новой набережной Балашова, прежде всего, посвящена его истории. И именно поэтому в начале пешеходного маршрута решено было установить скульптурную композицию в честь основателя города – Григория Болашева. Эта скульптура работы Александра Головачева.

Интересно, что до недавнего времени было несколько версий исторического названия и места возникновения города Балашова. К примеру, имелось мнение о том, что первым поселился в наших краях некто Василий Балаш. По одной версии, он был разбойником, по другой, – мирным землепашцем.

Однако сегодня выявлены не только легенды, но и документальные источники, рассказывающие о предыстории нашего города. Историк и краевед А.Н. Завитаев нашел документы, благодаря которым мы теперь точно знаем имя первопоселенца, давшего название нашему городу.

Согласно материалам Российского Государственного архива древних актов, это был Григорий Болашев. Ясачный крестьянин, новокрещеный мордвин, выходец из деревни Пичевка Чембарского стана Инсарского уезда. Позже его малая родина вошла в состав Пензенской губернии.

Здесь был Гриша

Как оказалось, в начале XVIII века Григорий Болашев купил землю у солдата Бориса Клокова, по оценкам специалистов, в районе нынешнего села Лопатино. Добился разрешения властей переселиться туда со своими друзьями и их семьями. Им было разрешено жить на берегах Хопра в количестве не более сотни семей. Однако переселенцы решили по-своему: не дождавшись официального повеления, они самовольно отправились в Прихоперские земли. Причем стали занимать не только купленную у Клокова территорию, но и те земли по рекам Хопер, Карай, где проживали дворцовые крестьяне.

Первоначально переселенцы обустроились на противоположном от нынешнего города Балашова, правом берегу Хопра, где теперь находится село Репное. Данный факт подтверждается археологическими раскопками под руководством заслуженного учителя Российской Федерации, доцента кафедры истории Бала- шовского института СГУ А.А. Хрекова.

В частности, недалеко от Репного, в лесу, на возвышенности, были обнаружены остатки хутора с хозяйственными постройками, монеты, нательные православные кресты первой половины XVIII века, различные инструменты, предметы утвари, украшения, рыболовные крючки, подковы, фрагменты керамики и многое другое. Быть может, именно там когда-то и жил Григорий Болашев.

Однако место всё-таки было неудобное - плодородные почвы заносились песками. Поэтому со временем многие крестьяне перебрались на левый берег Хопра. Они и основали деревню, в названии которой – Балашовка – было запечатлено имя человека, который первым поселился в этих местах. Имя Григория Болашева... А со временем, 7 ноября 1780 года, Указом императрицы Екатерины II тогдашнее дворцовое село Балашово было преобразовано в уездный город Балашов.

Здравствуй,

Дедушка Мороз!

После столь детального знакомства с историей города на Хопре ребята из театральной студии «Дар» (руководитель Е. Пазовская) зачитали стихи, посвященные Григорию Болашеву. А участники торжественной церемонии смогли пройти дальше и ознакомиться с масштабной экспозицией, уютно разместившейся вдоль нового общественного пространства. На её стендах рассказывалось и о богатой истории Балашова, и о процессе реконструкции набережной (фото в формате: было раньше – стало теперь), и о планируемых работах в дальнейшем...

Поскольку обширная территория новой набережной позволяла сразу на нескольких площадках проводить целый ряд праздничных мероприятий, то на всём её пространстве происходило что-то весёлое, яркое, звучала музыка, слышался смех. Творилось своеобразное маленькое чудо.

Окончание в "БП" №№3-4 от 9 января.