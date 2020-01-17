Послание, в котором главное - человек

15 января Президент России В.В. Путин обратился с очередным ежегодным Посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации.

Оглашение Послания было начато ровно в полдень по московскому времени в присутствии около 1300 приглашенных лиц. В Московском Манеже, где проходило мероприятие, в частности, присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства Российской Федерации, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов и председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, видные общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации…



К слову сказать, в этом году освещать Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации аккредитовалось около 900 российских и зарубежных журналистов.

Балашовцы, как всегда, проявили живой интерес к этому ежегодному мероприятию. Во многих ведомствах, на предприятиях и в учреждениях люди смотрели телевизионную трансляцию из Москвы, что называется, в прямом эфире. В конференц-зале МБУДО «Центр дополнительного образования «Созвездие» г. Балашова», к примеру, телевизионную трансляцию Послания президента страны Федеральному Собранию Российской Федерации смотрели несколько десятков человек: представители администрации района, депутаты местных органов власти, активисты общественных организаций, представители учреждений образования и культуры, корреспонденты местных СМИ.

Многие уже по ходу действа отмечали, что нынешнее Послание направлено в значительной мере на социальную поддержку людей, в особенности малоимущих и семей с детьми.

К примеру, президент предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка 3-7 лет уже с 1 января нынешнего 2020 года; продлить программу материнского капитала до конца 2026 года, при этом увеличив сам маткапитал, который в общей сложности должен составить более 616 тысяч рублей; обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 классы… Немало серьезных изменений было анонсировано президентом также в области образования, здравоохранения, других чувствительных и важных сферах жизни людей…

Сразу же по завершении выступления президента, состоялся обмен мнениями об услышанном. Были высказаны самые разные суждения о Послании президента, обозначены различные точки зрения.

К примеру, председатель Общественного совета Балашовского муниципального района Г.Е. Костырев так выразил свое отношение к нынешнему Посланию президента Федеральному Собранию: «Конечно, в первую очередь обращает на себя внимание социальная направленность нынешнего Послания президента. В нем не было ни новейших ракет, ни самолетов, зато нашли свое отражение проблемы и трудности в демографии, здравоохранении, образовании, других сферах, которые всем нам предстоит решать в ближайшее время.

Мне, как представителю образования, приятно отметить вроде небольшой факт – организацию бесплатного горячего питания для всех учащихся начальной школы. Это непросто материальная помощь, это воспитание россиянина. Важно, чтобы человек с первых шагов в школе понимал, что государство его видит, знает, заботится о нем, воспитывает и расти. Если эта тенденция будет продолжаться, а наш президент, напомню, назвал классного руководителя воспитателем, который воспитывает будущего гражданина страны, полагаю, мы получим результат значительно больший, чем от материнского капитала, польза от которого тоже несомненна на данном этапе.

Как подчеркнул Владимир Владимирович, если будет соблюдена гармония интересов государства и человека, то, в конце концов, будет достигнут тот результат, который необходим.

А. Максудов.

Фото А.Тихомирова.

