Главная
Пятница, 17 января 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Главная

Саратовская область- в топ 40 регионов для лучшего курортного отдыха.

Исследование провел портал «ТурСтат» по данным сервиса бронирования путевок «Санатории-России.рф. 
Саратовская область заняла 39-е место в рейтинге самых популярных курортов и регионов для оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года. Самыми посещаемыми стали социально-оздоровительный комплекс «Пещера Монаха» в Хвалынском районе и санаторий «Волжские дали» в Саратове.
 

Только за новогодние праздники курорты и базы отдыха региона посетили без малого 6 тысяч человек, в том числе гости Саратовской области.
 
 
#новостьдня64 #Саратовскаяобласть #ТурСтат