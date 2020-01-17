Саратовская область- в топ 40 регионов для лучшего курортного отдыха.

Исследование провел портал «ТурСтат» по данным сервиса бронирования путевок «Санатории-России.рф.

Саратовская область заняла 39-е место в рейтинге самых популярных курортов и регионов для оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 года. Самыми посещаемыми стали социально-оздоровительный комплекс «Пещера Монаха» в Хвалынском районе и санаторий «Волжские дали» в Саратове.



Только за новогодние праздники курорты и базы отдыха региона посетили без малого 6 тысяч человек, в том числе гости Саратовской области.





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