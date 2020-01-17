Пусть без снега, зато с нарядной елкой и новой набережной

По-своему знаковым получилось для балашовцев 20 декабря ушедшего года. Сразу два долгожданных события произошли в этот день: сначала торжественно была представлена «граду и миру» обновленная городская набережная, а уже вечером этого дня на городской площади состоялась праздничная церемония

зажжения новогодних огней.



Приподнятое настроение горожан не смог испортить даже тот факт, что, вопреки обыкновению, декабрь 2019 года получился не просто малоснежным, а практически без снега.

Тем не менее, никто из присутствовавших на церемонии презентации новогодней красавицы на главной площади города не пенял Деду Морозу и Снегурочке по поводу практически мартовской погоды, детвора и взрослые радостно приветствовали главных новогодних персонажей, чей своеобразный офис (штаб-квартира) появился в самом центре города еще за несколько дней до праздника.

Как водится, нарядную елку зажигали все вместе, несколько раз хором прокричав заветные слова: «Елочка, зажгись!».

С приветственным словом к гостям торжества обратился первый заместитель главы районной администрации М.И. Захаров. Он поздравил горожан с наступающим Новым годом, выразил надежду, что праздничная иллюминация поднимет балашовцам настроение в предпраздничные дни, и пригласил всех на городскую площадь в новогоднюю ночь.

На протяжении нескольких лет монтажом и наладкой праздничной иллюминации на городской площади занимается местное предприятие «Горсвет». Все работы выполняются не только своевременно и качественно. Чтобы порадовать балашовцев, работники «Горсвета» подходят к делу с выдумкой и творчеством. Ежегодно в дни новогодних праздников в центре города появляются новые элементы иллюминации и малые архитектурные формы. Не стал в этом смысле исключением и нынешний Новый год.

Праздник завершился традиционным хороводом вокруг главной елки Балашова, вручением новогодних подарков и красочным салютом.

"БП" №№1-2 от 2 января.