И хорошее настроение не покинет

Наверное, сценарист Наталья Никифорова рисковала, взявшись за своё изложение «Карнавальной ночи» после знаменитой комедии Эльдара Рязанова 1956 года. Даже спустя шесть с лишним десятилетий этот фильм наряду с рязановской же «Иронией судьбы» способен украсить предновогоднюю телевизионную программу. Юная Людмила Гурченко в главной роли и её блистательные партнёры Игорь Ильинский, Юрий Белов, Сергей Филиппов создали на экране атмосферу праздничной суматохи, которая будоражит зрителя ожиданием счастья. Поэтому «Карнавальная ночь» не стареет.



Не меняя сюжета известного фильма, Н.Никифорова написала пьесу, герои которой готовят новогоднюю программу для современных зрителей с приглашением губернатора, представителей администрации президента и иностранных гостей.

Решение художественного руководителя Балашовского драматического театра заслуженного артиста РФ В.Н. Попова поставить обновлённую «Карнавальную ночь» продиктовано стремлением создать зрителям праздничное настроение накануне Нового года. Эта цель была поставлена перед актёрами и художественно-постановочной частью БДТ. Вот так просто. И так сложно, потому что в театр приходят люди разного возраста, разных вкусов и эстетических запросов. Но всех объединяет ожидание новогоднего чуда и надежда на исполнение заветных желаний. Эту надежду надо подпитать позитивными эмоциями.

Новогоднее музыкальное ревю с первых мгновений погружает зрителя в снежную круговерть. Кристина Булдыженко зажигательно пела про внезапно начавшуюся белую зиму, а девушки в роскошных белых нарядах порхали по сцене, имитируя метель на фоне задника сцены со снегопадом. Вокально-хореографический номер – маленький шедевр, созданный актрисами, руководителем класса вокала Оксаной Мовсесян, хореографом Лилией Курбановой, видеодизайнером Павлом Савинковым, художником по свету Ильёй Борисовым, художником по костюмам Мариной Фассаловой, художником-модельером Антониной Никульшиной, мастерами швейного цеха. Кстати, недавно на церемонии закрытия Года театра в ТЮЗе Саратова художник-постановщик, заведующий производственными мастерскими БДТ Валерий Филиппов награждён сертификатом победителя профессионального конкурса в номинации «Лучший работник театра 2019 года».

Между тем во Дворце культуры, где разворачивается действие пьесы, предпраздничная суета. И.о. директора Дворца культуры выпускница режиссёрского факультета Леночка Дивеева (Кристина Дьякова), звукорежиссёр Гриша Корнеев (Сергей Волхов) и художник-декоратор Володя Толстиков (Иван Новиков) задумали сделать концерт, творчески переосмыслив известную комедию. И тут на их беду… Правильно, из мэрии на усиление руководства учреждением культуры прислали Огурцова (Юрий Войтенко). Ну, а остальное известно: Олег Серафимович Огурцов из кожи лез, чтобы угодить начальству, не отступать от инструкций, пресекать любую «отсебятину». Молодёжь объясняет Огурцову, что подготовила концертную программу по мотивам «Карнавальной ночи». Олег Серафимович против: «Никаких ночей! Мы что, ночной клуб?». Уборщица тетя Дуся (Елена Клягина) переживает за ребят. Электрик Иваныч (Александр Ковалёв) утешает её, напоминая, что они уже пережили советскую власть, перестройку и отключение света, когда Дворец культуры намеревались превратить в казино. Переживут и этого банного деятеля. Застрявший в прошлом чиновник поучает и экзаменует молодёжь, не понимая её языка и иронии. На его вопрос об основных направлениях государственной политики ребята отвечают: «Нефть качать. Рождаемость повышать. Сигареты запрещать, нормы ГТО возвращать». Олег Серафимович соглашается , но при этом укоряет, мол, почему это не отражено в концертной программе? Непорядок! Володя тут же предложил нарисовать на заднике нефтедоллары. Огурцов счёл «шутку юмора» звукорежиссёра неуместной.

Споры с директором не помешали ребятам осуществить задуманное. На «ура» выступили девушки шоу-группы «Хрустящие», тётя Дуся с Иванычем, перевоплотившиеся в клоунов, Леночка с ретро-хитами из старой «Карнавальной ночи» и звезда шоу-программ Гоген Солнечный (Иван Морозов).

Меняются времена, эпохи, поколения, а огурцовы остаются у руководства и диктуют дурновкусие, требуя пригласить от военных «ансамбль песни и тряски» и «сменить тоску на радость». И молодёжь находит выход, выпустив на сцену «Подмосковные вечера» в камуфляже. Это надо видеть: Максим Попов, Денис Кавешников, Никита Фоминов и Иван Качегин танцевали под мелодию В. Соловьёва-Седова с таким упоением и погружением в образы защитников рубежей, что публика сначала опешила от камуфляжной лирики, а потом впала в восторг.

Вопреки противодействию чиновника, концертная программа Леночки и её единомышленников удалась. Неожиданно круто и смело прозвучал современный популярный хит Д. Ковальского «Зацепило меня» в исполнении Татьяны Болотниковой и Елены Клягиной. Их сценические образы секретарши Музы Тимофеевны и тёти Дуси перевоплотились в концертный дуэт Музы и Дуси, облачённых в кожаные косухи и стильные юбки. И вокал был на высоте, и синхронная пластичность на уровне, и чёрно-белые костюмы украсили исполнительниц.

Артисты БДТ разносторонне талантливы: выступают в репризах, замечательно поют, прекрасно танцуют. Одни «Дикие танцы» в исполнении Кристины Булдыженко с подтанцовкой чего стоят! Два Дениса - Майданюк и Онищенко сразили зал романсом Б. Фомина «Дорогой длинною». Елена Новикова на «бис» спела «Валенки» и песню А. Флярковского «Говорила мама мне» из кинофильма «Русское поле».

«Карнавальная ночь» в постановке БДТ – удачный синтез спектакля с концертом, в котором каждый номер профессионально отточен и продуман, будь то танец «Тройка» (Юлия Бакланова, Александр Попов, Иван Морозов), монолог девочки (Евгения Зимина) или реприза клоунов (Александр Ковалёв и Елена Клягина). Лекция о вреде алкоголя, прочитанная Денисом Майданюком, могла бы сделать честь самому опытному лектору. «Аншлаг» отдыхает.

Команда молодых работников Дворца культуры смогла противопоставить Огурцову свежесть идеи, сплочённость, стремление удивить зрителя исполнительским мастерством. Леночка Дивеева оказалась прекрасной солисткой, звукорежиссёр Гриша стал автором и исполнителем замечательных песен, а в художнике-декораторе Володе Толстикове раскрылся талант конферансье, способного на импровизацию и сценический лоск. Концерт, подготовленный Леночкой и её друзьями, стал их триумфом. Огурцова освободили от должности директора как не выдержавшего испытательный срок.

Убедиться в том, что талант сильнее косности и рутины, зрители могут, побывав на премьере «Карнавальной ночи» в Балашовском драматическом театре. Приходите и станете свидетелями триумфа коллектива БДТ. И хорошее настроение вас точно не покинет.

"БП" №№1-2 от 2 января.