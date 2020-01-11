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Суббота, 11 января 2020 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Уважаемые граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»!

С 20.01.2013 года вступил в силу Федеральный Закон РФ от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». Для первоначального назначения ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» необходимо обратится в орган социальной поддержки населения по месту регистрации или по месту фактического проживания в Балашовском районе и предоставить следующие документы:
1. Паспорт;
2. Удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или  нагрудным знаком «Почетный донор СССР», утвержденных образцов;
3. Письменное заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты с указанием способа получения выплаты.

 

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», индексируется на 3 процента, в связи с чем в 2020 году сумма выплаты составляет 14 570,36 руб.

Гражданам, которые уже состоят на учете в управлении как «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»  подавать заявление и дополнительные документы на  последующие годы не требуется.  В случае изменения места жительства необходимо сообщить по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 16  А, кабинет № 6, тел. 3-03-86  предоставив паспорт.

Директор ГКУ СО УСПН Балашовского района                       Ю.В. Сапрыкина

 