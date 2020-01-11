Уважаемые граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР»!

С 20.01.2013 года вступил в силу Федеральный Закон РФ от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов». Для первоначального назначения ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР» необходимо обратится в орган социальной поддержки населения по месту регистрации или по месту фактического проживания в Балашовском районе и предоставить следующие документы:

1. Паспорт;

2. Удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор СССР», утвержденных образцов;

3. Письменное заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты с указанием способа получения выплаты.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона от 02.12.2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», индексируется на 3 процента, в связи с чем в 2020 году сумма выплаты составляет 14 570,36 руб.

Гражданам, которые уже состоят на учете в управлении как «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» подавать заявление и дополнительные документы на последующие годы не требуется. В случае изменения места жительства необходимо сообщить по адресу: г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 16 А, кабинет № 6, тел. 3-03-86 предоставив паспорт.

Директор ГКУ СО УСПН Балашовского района Ю.В. Сапрыкина