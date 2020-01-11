Саратовским педагогам предложили миллион за переезд в село

Сегодня, 10 января, во всех регионах России стартовал прием заявок от претендентов на вакантные должности учителей в сельские школы по программе "Земский учитель", реализуемой по инициативе Президента России Владимира Путина.



В программе могут принять участие учителя в возрасте до 55 лет включительно.

Прием заявок на участие в программе продлится по 15 апреля 2020 года.

Подробная информация – критерии, условия, перечень необходимых документов, вакантные должности опубликованы на сайте минобразования области.



Источник: http://minobr.saratov.gov.ru/news/23272/