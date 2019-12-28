Прекрасная новогодняя идея из детства: фантики от конфет стали объектами выставки в музее

Можно повторить опыт и получить максимум удовольствия от ностальгических воспоминаний, а ещё поучаствовать в благотворительной акции

Необычную выставку «Сладкие сны» открыли в доме-музее Павла Кузнецова.

Посетителям показывают старинные и современные конфетные фантики, рассказывают историю самых популярных из них – «Мишка косолапый», «Мишка на севере» и многих других. Изюминкой выставки стала «конфетная елка». На выставке собрали фантики от конфет «Белочка», «Незнакомка», «Ампир», «Балет», «Чио-чио-сан», «Аленушка», «Тузик», «Белочка», «Гусиные лапки», «Гулливер», «Красная шапочка» и других. Такой необычной экспозиций руководство музея постаралось создать атмосферу праздника. Выставку можно будет посетить всем жителям Саратовской области до 10 февраля 2020 года.

Кроме того, во время экспозиции проводится благотворительная акция «Конфета — больше, чем конфета». Посетителям предлагают захватить с собой сладости и сложить в специальную корзину. Затем конфеты упакуют и передадут в детский дом.





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