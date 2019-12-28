В новом телепроекте участвует певица из Саратовской области

Уроженка Саратовской области Ирина Шаталова принимает участие во Всероссийском вокальном конкурсе «Новая Звезда-2020». Это телепроект канала «Звезда» - первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 85 регионов России.



В конкурсе «Новая звезда» победителями станут всего два участника. Одного из них выберет звездное жюри, второго – зрители и поклонники артистов, которые определят свою «Новую Звезду-2019» с помощью голосования.

Первый выпуск отборочного тура конкурса начнется в 12.30 (мск) 31 декабря 2019 года, а полуфиналы и финал покажут со 2 по 4 января 2020 г на телеканале «Звезда». В этот период пройдет масштабное голосование среди телезрителей. 4 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению жюри конкурса, 7 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшего исполнителя по мнению телезрителей всей страны и Саратовской области, в частности.

Главная цель проекта «Новая Звезда» - найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов со всей нашей страны, отразить всю красоту и многообразие разных ее уголков.

Ирина Шаталова - профессиональная актриса и певица. Она родилась в Энгельсе, окончила музыкально-эстетический лицей по классу хоровое пение, затем училась в Саратовском областном училище искусств по специальности эстрадно-джазовый вокал. В 2011 году окончила Российскую Академию Театрального Искусства (РАТИ-ГИТИС). Ирина является лауреатом различных вокальных конкурсов, играет на фортепиано, любит джаз.



Министерство информации и печати области



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