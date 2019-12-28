В.В. Володин: слово и дело

Конец года – это время подведения итогов. Уходящий год для Балашовского муниципального района был в целом позитивным. Он в известном смысле стал рубежным, по-своему знаковым. И в огромной степени это связано с деятельностью Председателя Госдумы Вячеслава Володина, который активно работает на территории своего избирательного округа, куда входит и наш Балашовский район.



Серьезный импульс развитию региона дало завершение строительства современного международного аэропорта «Гагарин» в селе Сабуровка. Реализация этого масштабного проекта стала возможна благодаря поддержке Вячеслава Викторовича, который в свое время не только обратил внимание на необходимость возведения новой воздушной гавани в Саратове, но и приложил максимум усилий для выделения федерального финансирования, контролировал сроки проведения работ.

Для справки:

С момента открытия аэропорта его услугами воспользовались более 230 тысяч пассажиров. Инфраструктура «Гагарина» позволяет обслуживать современные комфортные типы воздушных судов: Boeing, Airbus, Embraer, Sukhoi Superjet и др. и расширять географию полетов. В настоящее время выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Симферополь, Минеральные Воды и в Сургут. С 31 октября авиакомпания Royal Flight приступила к выполнению полетов из аэропорта «Гагарин» по маршруту Саратов – Дубай – Саратов.

Новая воздушная гавань Саратова является крупнейшим проектом, реализованным в 2019 году в сфере гражданской авиации.

Что касается непосредственно Балашовского района, то уходящий год здесь также отметился очень серьезными подвижками в решении одной из застарелых проблем. На протяжении десятилетий обеспокоенность у краеведов вызывала судьба одной из самых замечательных достопримечательностей Прихоперья – усадьбы Нарышкиных, расположенной в живописном селе Пады. В свое время здесь был целый комплекс зданий: личные покои владельцев имения «Раздолье», хозяйственные постройки, парк, спуск к реке Хопер… К сожалению, сегодня о былом великолепии усадьбы можно только догадываться. И если не предпринять срочных мер по реставрации объекта, велика вероятность полной утраты этого величественного памятника архитектуры.

Понятно, что своими силами балашовские активисты не справились бы – говорить об их финансовых возможностях не приходится в принципе. Но дело и в том, что реставрация памятников старины и архитектуры – это та самая область, куда дилетантам лучше не соваться. Пусть даже с самыми благими намерениями.

Поэтому неравнодушные балашовские общественники обратились за помощью к В.Володину, на счету которого немало успешно реализованных крупных проектов, в том числе на территории нашего района. Даже новое здание Балашовского драматического театра появилось пару лет назад только благодаря личной инициативе и практической помощи спикера Госдумы. Заинтересовавшись историей создания легендарного дворянского гнезда, Вячеслав Викторович несколько раз приезжал в село Пады, встречался с местными жителями и инициативной группой, лично осматривал уцелевшие здания. И сегодня Володин много сил и труда вкладывает в проект по восстановлению уникальной усадьбы Нарышкиных. Она включена в сформированную им программу по сохранению памятников историко-культурного наследия, в которую входят 23 объекта в регионе.

Буквально недавно в Балашов приезжали специалисты-реставраторы, которые достаточно подробно, со всеми деталями рассказали руководству района и представителям общественности о предварительных результатах исследований помещений усадьбы и перспективах предстоящей масштабной реставрационной работы. Теперь уже можно если и не вздохнуть с облегчением, то, по крайней мере, быть уверенными, что казавшееся почти безнадежным дело сдвинулось с «мертвой точки». Ведь уже сейчас в рамках благотворительного проекта Вячеслава Викторовича принято решение о реконструкции одного из зданий.

Балашовцы и раньше убеждались, что у В.В. Володина слова не расходятся с делом. Не так давно группа жителей и представителей экстренных служб Балашовского района обратилась к Председателю Госдумы за помощью. В районе на протяжении ряда лет наблюдался серьезный дефицит автомобилей специализированных служб. В частности, не хватало пяти автомобилей «скорой медицинской помощи», трех пожарных машин, шести автобусов для подвоза школьников, 18 полицейских автомобилей.

Получив обращение балашовцев, Вячеслав Викторович пообещал изыскать возможности для решения этой проблемы за счет внебюджетных средств. И вот в последних числах декабря одна за другой стали появляться новости о поступлении нового автотранспорта для нужд управления образования, службы МЧС и противопожарной охраны, «скорой медицинской помощи», полиции… Поддержка спикера Госдумы позволила значительно обновить парк спецтехники, а значит, – сделать жизнь балашовцев более комфортной и безопасной.

"БП" №№193-194 от 26 декабря.

