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Суббота, 28 Декабрь 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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"Мы поедем, мы помчимся..."

При поддержке Председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина школы Балашовского района получили новые автобусы.

В сентябре 2019 года к Вячеславу Володину обратились жители Балашовского района с просьбой о помощи в приобретении школьных автобусов и автомобилей экстренных служб. Обращение было связано с тем, что в районе ощущалась острая потребность в новом спецтранспорте.

Спикер Госдумы пообещал найти решение этого вопроса до нового года за счёт привлечения внебюджетных средств.
10 декабря в Балашовский район прибыли 6 новых школьных автобусов. Они заменят транспорт, который исчерпал свой 10-летний ресурс. Новые комфортабельные и безопасные автобусы «Форд» и «ГАЗель NEXT» в ближайшее время начнут работать в образовательных учреждениях пяти сельских населенных пунктов района: Пинеровка, Родничок, Данилкино, Лесное и Соцземледельский.
Педагоги и родители учащихся сельских школ Балашовского района выражают Вячеславу Викторовичу Володину искреннюю благодарность за оказанную помощь.
"БП" №№189-190 от 19 декабря.

 