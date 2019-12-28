Спасибо за труд и за жизнь...

9 декабря в России традиционно чествуют по–своему уникальных людей – тех, кто совершил подвиг на поле брани или на производстве. Словом, чествуют героев в самом прямом смысле слова. Для этого был даже учрежден специальный праздник – День Героев Отечества, который как раз и отмечается именно в девятый день декабря.

Знатный комбайнер В.Е. Палькин, проживающий в с. Хоперское, один из тех людей, которые принимают в этот день многочисленные поздравления. Представлять Василия Егоровича, по крайней мере, нашей читательской аудитории, думается, нет никакой нужды. Этот человек – один из той блестящей плеяды балашовцев ушедшего ХХ века, которые своими ратными и трудовыми подвигами прославили Балашовский район. В 1975, 1976 и в 1978 годах Василий Егорович за рекордные успехи в трудовой деятельности был награжден самым престижным орденом для человека труда – орденом Трудовой Славы - а также знаками участника Всемирной выставки достижений народного хозяйства. Те сотни и тысячи тонн зерна, которые молодой Василий Палькин намолачивал на отечественных комбайнах тогдашнего времени, надо сказать, не слишком приспособленных для комфортной работы, даже по нынешним временам вызывают уважение у бывалых комбайнеров. А тогда, почти полвека назад, это воспринималось сродни рекордам Стаханова.

К слову сказать, по статусу награды кавалер всех трех степеней ордена Трудовой Славы приравнивается к Герою Труда!

Поздравить нашего замечательного земляка с Днем Героев Отечества приехала целая представительная делегация во главе с заместителем главы администрации БМР по экономике И.Ю. Шишкиной.

Ирина Юрьевна пожелала Василию Егоровичу крепкого здоровья, бодрости духа, долгих лет счастливой жизни, передала ему поздравительные адреса от губернатора Саратовской области В.В. Радаева, главы БМР П.М. Петракова и, разумеется, вручила подарки.

«Мы гордимся тем, что рядом с нами проживает такой знатный труженик и вместе с тем скромный и замечательный человек, как Василий Егорович Палькин. И пользуясь случаем, благодарим его за труд и за жизнь, которую он целиком и полностью посвятил родному Балашовскому району, родной Саратовской области», - отметила И.Ю. Шишкина.

В.Е. Палькина с праздником также поздравили глава Хоперского муниципального образования Евгений Инкин, председатель районной ветеранской организации Анатолий Маштаков, председатель ветеранской организации с. Хоперское С.А.Коннова, сотрудники Центра социального обслуживания населения Балашовского района, представители СМИ.

"БП" №№189-190 от 19 декабря.