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Воскресенье, 22 Декабрь 2019 год

 

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

Официальный сайт администрации Балашовского муниципального района Саратовской области

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Саратовская область вошла в ТОП-30 регионов страны по инвестиционному потенциалу

Результаты международного рейтинга обнародовало международное агентство  RAEX. По показателям инвестиционного потенциала Саратовская область из 85 регионов заняла 27 место, а инвестиционного риска - 33-е.
Именно эти два показателя показывают, в какой регион инвестору выгоднее вложить средства.
 

Саратовская область показала улучшение на 10 позиций благодаря позитивной динамике криминогенной обстановки и улучшению экономической сферы.
Учитывая положительную динамику Саратовской области, правительство региона наметило ряд мероприятий на 2020 год, направленных  на дальнейшее развитие перспектив.
 
Источник: https://saratov.gov.ru/news/saratovskaya_oblast_snizila_investitsionnye_...
 
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