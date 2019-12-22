Саратовская область вошла в ТОП-30 регионов страны по инвестиционному потенциалу

Результаты международного рейтинга обнародовало международное агентство RAEX. По показателям инвестиционного потенциала Саратовская область из 85 регионов заняла 27 место, а инвестиционного риска - 33-е.

Именно эти два показателя показывают, в какой регион инвестору выгоднее вложить средства.



Саратовская область показала улучшение на 10 позиций благодаря позитивной динамике криминогенной обстановки и улучшению экономической сферы.

Учитывая положительную динамику Саратовской области, правительство региона наметило ряд мероприятий на 2020 год, направленных на дальнейшее развитие перспектив.



Источник: https://saratov.gov.ru/news/saratovskaya_oblast_snizila_investitsionnye_...



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