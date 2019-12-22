В Саратовской области открылся первый детский технопарк «Кванториум»

Что такое промышленный робот-манипулятор? Какие есть виды альтернативной энергетики? Чем помогут шлемы виртуальной реальности в будущем? Испытать это все, а также оценить возможности применения в жизни дети теперь могут в детском технопарке «Кванториум».



В Саратовской области прошло торжественное открытие первого детского технопарка «Кванториум». Это стало возможным благодаря нацпроекту «Образование», инициированного указом Президента России Владимира Путина.

Первый детский технопарк станет уникальной средой для всестороннего развития детей.

Кванториум в регионе будет не единственным. В этом году Саратовская область выиграла субсидию из федерального бюджета на создание еще 4 детских технопарков в 2020-2022 годах: 2 мобильных детских технопарков – по одному в 2020 и в 2021 годах, а также 2 стационарных детских технопарков – по одному в 2021 и в 2022 годах.



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