В.В. Радаев: "Старт дан. Работы начинаются..."

Сразу двумя примечательными событиями ознаменовался для Балашова четвертый день декабря 2019 года. Речь идет о первом в наступившей календарной зиме настоящем снегопаде, который случился в ночь с 3 на 4 декабря, и о торжественной церемонии закладки символического первого камня в основание нового крупнейшего в своем роде суперсовременного производства - завода по глубокой переработке пшеницы.



Сама церемония закладки первого камня прошла на специально выделенной под пока еще только штаб по возведению будущего производственного гиганта площадке. И в этой церемонии приняли участие губернатор Саратовской области В.В. Радаев, член Совета Федерации ФС СФ С.П. Аренин, депутат Государственной Думы России С.А. Веремеенко, заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающее промышленность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации В.С. Скворцов, члены правительства Саратовской области, депутаты Саратовской областной думы, руководство Балашовского муниципального района, инвесторы реализуемого в районе масштабного проекта, сельхозтоваропроизводители и жители города Балашова.

Прежде чем приступить к торжественной церемонии закладки камня, руководитель региона В.В. Радаев пообщался с представителями компании-инвестора, в роли которого выступает ООО «Саратовбиотех». Валерий Васильевич еще раз уточнил сроки строительства, некоторые важные детали производственной деятельности будущего завода, в том числе и касающиеся его экологической безопасности, осмотрел представленные здесь же информационные стенды, рассказывающие как о самой компании, так и о пока не имеющем аналогов в нашем регионе производственном комплексе по глубокой переработке пшеницы.

Символично, что нынешнее мероприятие началось с небольшого, но весьма впечатляющего театрализованного представления в духе советских гигантских промышленных строек.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Саратовской области В.В. Радаев, в частности, подчеркнул, что это инновационный проект, совершенно особое производство, востребованное в нашем регионе.

- Мы производим много зерна, но цена на него сильно зависит от конъюнктуры, а конкуренция растет. Передовые технологии и импортозамещение будут работать на добавленную стоимость, к тому же это приведет к созданию нового биотехнологического кластера. Поэтому такие проекты позволяют создать для наших сельхозпроизводителей стабильный рынок сбыта, для области и района - новые рабочие места и дополнительные поступления налогов. Наши аграрии способны обеспечить загрузку завода, а пищевые добавки, которые будут здесь производиться, востребованы саратовским животноводством.

Старт дан. Работы начинаются. Пусть все этапы строительства завершатся в намеченные сроки, - сказал Валерий Васильевич.

О важности нового предприятия говорил и депутат Государственной Думы РФ С. А. Веремеенко: "Это начало большого проекта, который даст развитие экономике региона и Балашовского района. Биотехнологии крайне важны для экономики страны, чтобы не зависеть в импорте этой продукции. Спасибо команде губернатора Саратовской области за постоянную поддержку этого непростого проекта. Мы видим, что и жители Балашова заинтересованы в будущем производстве. Когда такая поддержка есть, все получается".

Кроме того, депутат Госдумы предложил создать на базе Саратовского агроуниверситета им. Н.И. Вавилова кафедру биотехнологий, которая станет готовить кадры для современных производств, таких как будущий завод и Балашовская макаронная фабрика.

О значимости запускаемого проекта для сельского хозяйства страны высказался и заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза России В.С. Скворцов: "Мы понимаем важность производства продукции с высокой добавочной стоимостью. Министерство сельского хозяйства поддерживает это направление и рассматривает возможности господдержки. Это даст новые возможности в импортозамещении кормов для животноводства, других смежных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности, ведь именно на это и направлен нацпроект Президента РФ "Импортозамещение".

Глава БМР П.М. Петраков признался, что балашовцы давно ждали такого инвестора, такого предприятия. Люди соскучились по работе, по серьезному масштабному делу. 530 новых рабочих мест, которые будут задействованы на территории этого завода, - это не просто новые рабочие места, а, что важно, – рабочие места высококвалифицированных и даже по-своему уникальных специалистов. Кроме того, необходимо иметь в виду и тот факт, что опосредованно на данном объекте будут задействованы более тысячи специалистов различных специальностей и направлений. Это и строители, и газовики, и электрики, и наладчики, и дорожники…

Так что можно смело сказать, что 4 декабря 2019 года станет еще одной серьезной вехой в развитии Балашовского муниципального района, да и всей Саратовской области.

Не скрывал своей радости от происходящего и учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Саратовские биотехнологии» В.В. Гатауллин.

- Сегодня мы с вами, уважаемые друзья, даем начало высокотехнологическому производственному комплексу, где будут созданы новые рабочие места, где будут задействованы самые передовые технологии, где будет выпускаться высококачественная и пользующаяся стабильным спросом на рынке продукция. Мы запускаем новый комплекс, где будет создаваться добавленная стоимость, что, в свою очередь, позволит платить дополнительные и достаточно серьезные налоги в бюджет.



Окончание в "БП" №№186-187 от 12 декабря.