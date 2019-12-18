По труду и честь

Завершилс я очередной сельскохозяйственный сезон. Урожай зерновых и иных сельхозкультур в общем и целом собран, предварительные итоги прошедшего сезона подведены, и даже престижные призы губернатора области по результатам деятельности хозяйств муниципальных районов в уходящем году розданы. Самое время воздать должное лучшим из лучших представителей сельскохозяйственной отрасли Балашовского муниципального района. Что, собственно, и было сделано недавно в ходе прошедшего в стенах Балашовского драматического театра торжественного мероприятия, которое традиционно приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как водится, зрительный зал театра в этот день был заполнен виновниками торжества - представителями аграрной отрасли района.

Мероприятие началось с демонстрации небольшого, но весьма насыщенного в информационном плане видеофильма «Саратовская область - динамично развивающийся аграрный регион», рассказывающего о сельскохозяйственном потенциале как Саратовской области в целом, которая, к слову сказать, входит в десятку ведущих регионов России по производству основных видов сельскохозяйственной продукции, так и Балашовского муниципального района, в частности.

Затем в режиме видеообращения балашовских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поздравил губернатор Саратовской области В.В. Радаев.

Глава региона, в частности, подчеркнул особую важность труда земледельцев в обеспечении продовольственной безопасности страны и пожелал всем людям, которые работают на земле и в сфере перерабатывающей промышленности, крепкого здоровья и новых производственных успехов.

Поздравить сельхозтоваропроизводителей и представителей перерарбатывающей промышленности с профессиональным праздником пришли официальные лица Балашовского муниципального района.

Так, обращаясь к виновникам торжества со словами поздравлений, глава БМР П.М. Петраков первым делом воздал должное упорному и самоотверженному труду балашовских земледельцев. Павел Михайлович напомнил присутствующим, в каких, мягко говоря, непростых погодных условиях аграриям района приходилось работать в этом году. И, тем не менее, вопреки всему, хозяйства Балашовского района сработали так, как нужно, так, как привыкли работать балашовские земледельцы. Валовой урожай зерновых и зернобобовых культур свыше 250 тысяч тонн говорит сам за себя. За этой весьма внушительной цифрой стоит не только деятельность аграриев и механизаторов, но и упорная работа селекционеров, современные технологии, грамотный высококвалифицированный персонал, в том числе и вспомогательный. Словом, это общий успех огромной армии балашовских сельхозтоваропроизводителей. И своеобразным венцом усилий и устремлений тысяч аграриев стал престижный приз губернатора Саратовской области - переходящий кубок «Золотой колос», который по результатам уходящего года уже в 20-й раз был присужден Балашовскому муниципальному району.

К слову сказать, сам заветный трофей был выставлен на всеобщее обозрение прямо перед сценой.

Со словами поздравлений и наилучших пожеланий к балашовским представителям аграрной отрасли также обратились заместитель главы администрации БМР по экономике И.Ю. Шишкина, председатель Собрания депутатов БМР А.Г. Рыжков, благочинный Балашовского округа протоиерей Анатолий Орлов…

Как водится, огромная группа виновников нынешнего торжества, добившихся наиболее выдающихся производственных результатов, была награждена ведомственными наградами, а также почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Балашовского муниципального района.

Отдельно были названы и отмечены соответствующими призами лучшие сельскохозяйственные предприятия района.

Так, приз «За получение наивысшей урожайности зерновых культур» вручен ООО «БКХП-Репное» (дир. А.В. Вендров); приз «За получение наивысшей урожайности сахарной свеклы» вручен коллективу крестьянского хозяйства «Орбита» (дир. Е.А. Спирин); приз «За наивысшую урожайность технических культур» вручен коллективу И.П. главы крестьянского (фермерского) хозяйства Е.А. Тарасовой; приз «За увеличение и улучшение качества перерабатываемой продукции» получил коллектив АО «Балашовский комбинат хлебопродуктов» (гендиректор М.Е. Меринов), приз «За увеличение объемов производства животноводческой продукции» вручен коллективу ООО «Балашовская птицефабрика» (гендиректор А.А. Андрющенко), приз «За решение социальных задач села» вручен коллективу ООО «Агро-Прогрессия» (дир. Т.А. Козлова)…

Свой подарок балашовским аграриям приготовили и лучшие артисты района. Праздничное настроение всем собравшимся в этот день дарили: Марина Новикова, танцевальный коллектив «Энергия» (рук. И. Камышенкова), Виктория Невзорова, Константин Брыль и вокальный ансамбль «Фантазия» (рук. Т. Плотникова), народный вокальный ансамбль «Любава» (рук. Д. Савченков), Татьяна Захарова, Мария Мешкова, Николай Загудаев, Анастасия Оболенская, Анастасия Мельникова, заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Зоренька».

"БП" №185 от 10 декабря.