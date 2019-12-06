Балашовцы воздали почести погибшим героям

Траурная церемония перезахоронения с воинскими почестями останков пяти членов экипажа военно-транспортного самолёта Ли-2, погибших в небе над Балашовом в годы Великой Отечественной войны, прошла 6 ноября на поселковом кладбище Первомайского муниципального образования. Отныне эта дата навсегда останется в летописи воинской славы Бессмертного полка Балашовского муниципального района, памяти балашовцев.



11 час.30 мин. Гражданское кладбище п. Первомайский. Идут последние приготовления. Сотрудники Балашовской зональной поисково-спасательной службы растягивают провода от передвижной дизельной электростанции до места захоронения. К месту сбора подъезжают автомобили с представителями администрации района, депутатского корпуса и гостями из областного центра, управления образования, управления культуры, спорта и туризма администрации БМР, общественных организаций…

В колонне автомобилей своей ярко-жёлтой окраской выделяются школьные автобусы, на которых прибыли педагоги и патриоты Юнармии Центра «Созвездие», МОУ ООШ п. Ветельный и МОУ СОШ п. Первомайский.

На фоне серых дождливых облаков в руках мужественных гвардейцев-десантников Александра Вихлянцева и Василия Ярмолюка развеваются на ветру флаги ветеранской общественной организации «Союз десантников».

В руках у курсантов КВВАУЛ деревянный крест с именами погибших и портрет штурмана, младшего лейтенанта М.А. Беляева (единственное фото на сегодняшний день из всего экипажа). Тут же венки с надписями на траурных ленточках (от администрации БМР и Собрания депутатов, Учебной авиационной базы, военного комиссариата, поискового отряда «Рубеж», Балашовской епархии, СРОО «Память о защитниках Отечества», МООВ «Союз десантников», Балашовского отделения ВООВ «Боевое братство», коллектива школы посёлка Ветельный и жителей посёлка Первомайский).

Красные гвоздики в руках у заместителя главы администрации района по социальным вопросам О.А. Дубовенко, заместителя председателя Собрания депутатов Балашовского муниципального района С.М. Гладкова, заведующего сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию управления образования Т.А. Солдатовой, заместителя начальника управления культуры, спорта и туризма П.А. Маштакова и многих других.

О чём-то не спеша ведут разговор председатель Совета СРОО «Память о защитниках Отечества» Ольга Ивановна Морозова и руководитель комитета солдатских матерей города Балашов, Балашовского и Романовского районов Ольга Николаевна Горбачевская.

Идёт оживлённая беседа и в кругу ветеранов-интернационалистов, на груди которых ордена, медали и знаки отличия за службу в Вооружённых силах. Среди них старшие офицеры в отставке, исполнявшие служебный долг за пределами Отечества: Сергей Дмитриевич Загорняков, Александр Анатольевич Соколов, Владимир Андреевич Калядин, Александр Семёнович Заикин, Вячеслав Анатольевич Зайцев, Пётр Дмитриевич Ольшевский (ВООВ «Боевое братство») и Виктор Акимович Лебедев (МООВ «Союз десантников»).Здесь же и военнослужащие Учебной авиационной базы.

Пока до официального начала мероприятия есть немного времени, решаюсь на блицинтервью.

Исполняющий обязанности командира УАБ (г. Балашов) подполковник Станислав Александрович Филоненко:

- Несомненно, это событие исторического значения. И мы благодарны поисковикам за священную память о павших героях–лётчиках военно-транспортной авиации (ВТА), защитниках балашовского неба.

Сегодня отдать воинские почести при погребении останков прибыли: заместитель командира УАБ по инженерно-авиационной службе подполковник Андрей Гарьевич Анищенков, старший штурман подполковник Вячеслав Викторович Курдюков и исполняющий обязанности заместителя командира по военно-политической работе майор Виталий Сергеевич Черняков, военнослужащие и курсанты. Для проведения церемонии нами назначен почётный эскорт, почётный караул, военный оркестр и подразделение для производства салюта тремя залпами.

Глава Балашовского муниципального района Павел Михайлович Петраков:

- Сегодняшнее мероприятие не только районного и регионального значения, но и федерального. Ведь процедура перезахоронения останков проводится, согласно постановлению Правительства РФ от 09.08.2019 года №1036 "Об утверждении федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".

Как говорится в Указе Президента РФ В.В. Путина: «В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в РФ Год памяти и славы. Организацию и проведение в РФ Года памяти и славы возложить на российский организационный комитет "Победа".

В городе и районе уже проводятся запланированные мероприятия предстоящего Года памяти и славы, началась подготовка к параду Победы 9 Мая и шествию Бессмертного полка.

На траурную церемонию прибыл первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Дмитрий Евгеньевич Конусов, а также представители областных СМИ.

Командир поискового отряда «Рубеж» Центра «Созвездие» (г. Балашов) Алексей Олегович Булгаков:

- По данным ЦАМО РФ и розыскных мероприятий нами установлено, что 5 октября 1942 года двухмоторный военно-транспортный самолёт Ли-2 204-го авиаполка 1-ой авиационной дивизии дальнего действия выполнял боевой вылет в район Сталинграда с полевого аэродрома подскока села Устиновка. На обратном маршруте самолет атакован немецкими истребителями. В завязавшемся бою лётчики отбили все атаки, но сам самолёт получил повреждения. Когда до взлётно-посадочной полосы оставалось около 3-4 км, израненный Ли-2 вновь подвергся дерзкой атаке немецких самолётов и был окончательно сбит. Судя по найденным обгоревшим фрагментам комбинезонов членов экипажа и другим артефактам, можно предположить, что транспортник загорелся в воздухе и упал на землю. Катастрофа произошла в районе деревни Медвежий Куст.

Обломки самолёта в тот же день забрали военные, а останки лётчиков были собраны в ящики для патронов и похоронены недалеко от места падения. В похоронах приняли участие жители деревни Медвежий Куст.

Кроме того, установлены домашние адреса родных и имена погибшего экипажа. Это командир старшина Никитин Михаил Сафронович (1920 г.р.), уроженец Комаровского с/с Стодолищенского района Смоленской области. Отец – Никитин Сафрон Васильевич, г. Магнитогорск, Щитовой городок, ул. Ударная, дом №6, кв.11.

Штурман младший лейтенант Беляев Михаил Алексеевич (1921 г.р.), призван Жердевским РВК Тамбовской области. Мать – Беляева Мария Николаевна, с. Липовка Жердевского р-на Тамбовской области.

Бортмеханик лейтенант Даниленко Владимир Фёдорович (1914 г.р.), с. Посовка Точиланского р-на Сталинградской области. Родственники проживали в селе Посовка.

Стрелок-радист младший сержант Шевченко Филипп Феодосиевич (1919 г.р.), с. Н. Ивановка Суджанского р/на Курской области. Отец – Шевченко Феодосий Семёнович проживал в селе Н. Ивановка.

Стрелок-радист рядовой Герасимов Ефим Петрович (1923 г.р.), д. Николаевка Ивановского р/на Хабаровского края. Отец проживал в городе Новосибирске, ул. Кубановская, дом №6. В настоящее время поисковиками отряда ведётся активный поиск родных и близких.

Часть артефактов, обнаруженных поисковиками на месте крушения самолета Ли-2, в ближайшее время пополнит собрание экспозиции боевой славы Центра «Созвездие».

Окончание в "БП" №183-184 от 5 декабря.