Балашовская лига КВН: новый сезон открыт

По старой доброй традиции позднюю осень в наших краях многие представители молодежной общественности встретили, как говорится, с хорошим настроением. И это неудивительно. Поскольку на местной «Планете КВН» - на сцене Центра культуры Балашовского муниципального района накануне дня рождения КВН прошел яркий праздник молодых и задорных, именующийся розыгрышем Осеннего кубка Балашовской лиги Клуба весёлых и находчивых.



Там правили бал и зажигательные шутки, и красивые мелодии, и забавные танцы в исполнении молодых талантов из нашего города и не только. В осенней игре 2019 года, ставшей, по сути дела, открытием соревновательного сезона 2019 – 2020 годов в местном Клубе веселых и находчивых, приняли участие сразу шесть молодёжных коллективов из Балашова и Борисоглебска.

В частности, в тот прохладный осенний вечер на сцене ЦК БМР шутили и веселились балашовские команды «Карди-GANG», «Кукурумбум» (обе из БИ СГУ), «Экипаж» (КВВАУЛ), а также наши гости из Воронежской области борисоглебские «Бруснички», «Пешки Поонкратова» и «Сборная ВГТУ», выступавшая вне конкурса.

Тема игры имела остро-информационное название: «Какие новости!». И оспаривать первенство молодым юмористам пришлось в трёх конкурсах: «Приветствие», «Музыкальный «биатлон» и «Озвучка».

Надо сказать, ребята старались. Каждая команда подарила творческой общественности немало забавных, оригинальных номеров. Однако лидеры уверенно заявили о себе уже в первых конкурсах.

Так, после «Приветствия» лидирующую группу возглавили студенты из команды «Карди-GANG», а также курсанты-летчики из коллектива «Экипаж». Однако во втором конкурсе, где нужно было хорошо петь и быстро импровизировать, этот дуэт основательно «разбавили» голосистые «Бруснички» из Борисоглебска.

Ну, а в итоге напряженной и остросюжетной борьбы обладателями главного приза – Осеннего кубка Балашовской лиги КВН – стали отчаянные парни из студенческой дружины «Карди-GANG» (БИ СГУ). Следом за ними финишировали вторые призёры молодежного творческого конкурса – борисоглебские «Бруснички». Балашовские авиаторы из команды «Экипаж» (КВВАУЛ) заняли почетное третье место на пьедестале.

Что ж, до новых встреч, до встреч беспечных на балашовской «Планете КВН»!

"БП" №№183-184 от 5 декабря.